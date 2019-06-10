Севастопольская дзюдоистка выступала против соперниц, которым уже 16 лет, и они весят по 100 кг

10 июня 2019     13
Севастопольская дзюдоистка выступала против соперниц, которым уже 16 лет, и они весят по 100 кг

Севастопольская дзюдоистка Дарья Егорова заняла III место на Спартакиаде ЮФО. Соревнования среди учащихся проходили в городе Армавир Краснодарского края.

Воспитанница тренера Артура Вартаняна выступала в весовой категории свыше 70 кг. Спортивное мероприятие проходило по смешанной системе, и в итоге Дарья Егорова выиграла бронзовую награду турнира.

По мнению исполнительного директора Федерации дзюдо и тренера сборной команды Севастополя Романа Семенихина, результат можно считать достойным.

“Не надо забывать, что Дарье Егоровой 13 лет, а выступала она против соперниц, которым уже 16 лет, и они весят по 100 кг. Бывает так, что даже если спортсмен проигрывает, его все надо похвалить, если они полностью выложился на ковре и сделал все возможное для победы. В случае с Дарьей получилось именно так”, – говорит Роман Семенихин.

Как отметил исполнительный директор Федерации дзюдо Севастополя, Егорова уверенно выигрывает у своих сверстников, что дает уверенность в том, что уже скоро она будет побеждать на такого рода турнирах.

В последнее время Дарья Егорова показывает стабильные результаты. В мае на ХХI Международном турнире в Дзержинске она стала третьей, а на традиционных юношеских соревнованиях памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина в Санкт-Петербурге взошла на высшую ступень пьедестала почета.

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Источник: Портал Информер

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