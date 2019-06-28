Севастопольская «Единая Россия» призвала дружнее вступать в Концепцию

Наша жизнь стала напоминать анекдот с бородой: прибегает Абрам домой и радостно кричит: «Сара, я вступил в партию!». Сара недовольно ворчит: «Вечно ты куда-нибудь вступишь: то в дерьмо, то в партию».

Севастопольцам тоже приходится периодически вступать в эти виды социального статуса, а теперь ещё появилась протекция попасть в Концепцию.

Что же это такое? С чем её едят? Какие перспективы сулит приближение к этой загадочной Концепции, если севастопольцы вдруг в неё вступят?

Ответы на эти вопросы знает секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

Именно он призвал севастопольцев принять участие в обсуждении проблем города и внести свои предложения, которые, мол, станут основой нового документа, именуемого «Концепцией».

Напомним нашим читателям, что на сайте правительства Севастополя принимаются предложения и замечания по развитию национальной комплексной программы социально-экономического развития Севастополя.

У каждого гражданина есть шанс стать соавтором Концепции или хотя бы просто высказать своё мнение относительно развития города. Срок для подачи замечаний и предложений истекает 1 июля 2019 года.

Затем предполагается обсуждение в экспертных группах и с общественными организациями деталей Концепции. Разработка проекта должна быть закончена до 15.08.2019 г.

О том, насколько активно включились севастопольцы в этот процесс, на сегодняшний момент информации нет.

Но Дмитрий Саблин предложил продлить сроки, о чём сообщил на официальной партийной медиа-платформе 26 июня: «На сайте правительства города указано, что предложения принимаются до 1 июля, в интервью профильного вице-губернатора прозвучала другая дата – 15 июля, где правда – сегодня не понятно. Но ни двадцати дней, ни тридцати пяти не хватит, чтобы сформировать действительно качественные, проработанные предложения в Концепцию. Партия выступает с предложением продлить срок подачи до 20 августа, а также мы планируем принять самое активное участие во всех обсуждениях Концепции, которые будет проводить правительство города и приглашать чиновников на партийные площадки для дискуссии. В центре Концепции – потребности севастопольцев, это то, что мы будем доносить до исполнительной власти региона».

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Он отметил, что партия направила в региональное правительство официальное письмо о продлении срока подачи предложений.

Также Саблин сказал, что партия уже включилась в процесс формирования Концепции. Победители предварительного голосования «Единой России» проводят встречи с жителями во всех районах города и собирают наказы.

«Сегодня мы провели порядка 300 встреч, на каждую приходят до 40 человек. О чем говорят нам люди – о проблемах дворов, о конкретных проблемах каждого микрорайона, о своих зарплатах, о транспорте. Но если эти вопросы правильно анализировать, структурировать, то рождаются проблемы, решения которых ждут десятки тысяч севастопольцев. Например, из встреч в Балаклавском районе появилась информация об отсутствии канализации в селах всего города, где проживает порядка 50 тысяч человек. Необходимо ли это отразить в Концепции? Безусловно! И партия направит эти предложения в правительство Севастополя», – заявил Саблин.

Ну что ж, есть разумное зерно в словах Саблина, как ни крути! И здесь не ради красного словца, а ради справедливости хочется отметить, что разработанная ранее руководителем приоритетного проекта департамента экономического развития города Севастополя, а теперь заместителем губернатора Севастополя Мариной Александровной Литовко Концепция развития Балаклавской бухты имеет все шансы остаться в мечтах.

Развитие Балаклавы – это часть Концепции, но уже на этом этапе очевидно, что есть все шансы вступить в дерьмо, так как проблема отсутствия канализации в сёлах, где проживает порядка 50 тысяч человек, делает призрачной перспективу организации высококлассного международного туристического центра.

Кроме того, в презентации развития Балаклавской бухты ни слова не говорится о том, как будут жить коренные жители Балаклавы. Создание яхтенной марины, музеев, гостиничных и рекреационных комплексов – это прекрасно, но начинать надо с более прозаических, хотя и затратных мероприятий, которые являются обязательными условиями цивилизованного развития города.

Это и канализация, и водопровод, и ремонт дорог, и социальная сфера – больницы, аптеки, школы, детские сады, стадионы и т.д. Любая Концепция развития города или другого населённого пункта должна основываться, прежде всего, на благосостоянии граждан, там проживающих.

Дмитрий Саблин поднял очень важную тему, что является хорошим признаком хотя бы попытки разобраться в существующих проблемах севастопольцев.

Теперь остаётся включиться в процесс и двигаться в правильном направлении, а для этого совсем не обязательно вступать в партию или дерьмо.