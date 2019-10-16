Севастопольская Жанна д’Арк: «Какой дебют, такой и эндшпиль - народная севастопольская примета»

На своей странице в социальной сети известная севастопольская общественница и меценат Ольга Дронова описала политическую ситуацию в Севастополе, которая ей напомнила шахматную доску.

«Нам откровенно надоело, что каждый новый губернатор ставит главной задачей не благо горожан, а «как бы чего не вышло с Алексеем Михайловичем». При этом печальный опыт предшественников не учитывается ни разу. Это гнилой подход, что доказало время», — отмечала Дронова.

Многие севастопольцы поддерживают активную общественницу и солидарны с её мнением.

Предлагаем ознакомиться с сообщением Ольги Дронова в социальной сети:

«Сегодня утром один уважаемый человек рассказал мне, как новый врио интересовался организацией «Наш Севастополь». Дескать, ему, врио то есть, говорили про нас, что мы – «критиканы и деструктивные элементы».

А днем я прочитала новость, что в среду целый правительственный десант, чуть ли не с Базаровым во главе, выпустят на Античном осматривать туполистную фисташку….ОМГ…

После этой беседы я задала вопрос другому, не менее уважаемому мной человеку, – почему? Вот почему все так предсказуемо и одинаково уже в третий раз?

При том, что я ни разу не меняюсь и не меняю свою позицию, с каждым новым губернатором мы проходим этот странный и сложный путь – от их ненависти до их любви к нам?

И этот второй уважаемый и, бесспорно, очень умный человек дал мне ответ. Он сравнил путь каждого губернатора в нашем Севастополе с шахматной игрой.

Трансформация градоначальника белокаменного неизменно проходит три стадии шахматной партии, сказал он, – дебют, миттельшпиль и эндшпиль.

Дебют – оголтелое поклонение и очарование Чалым. Стадия характеризуется слепой верой в авторитет оного, искренним желанием «служить на посылках» оного, а также зомбиобязательствами перед хотелками оного, никак не связанными с реальными запросами севастопольцев.

А, забыла! Враги оного – враги исполнительной власти.

Миттельшпиль – выясняется, что туполистная фисташка, #застройкинет и Матросский бульвар – вовсе не то, что требуют горожане, а главное – федеральный центр.

Выясняется, что памятник Примирению не увеличивает процент исполнения ФЦП, а без застройщиков никак не обеспечить социальным жильем стоящих на очереди категории граждан.

А строить-то где? Остались пустыри сплошь с фисташкой или раскопками хоры Херсонеса. Или 100-метровая прибрежная полоса. Или Дергачи с соснами.

Короче. Как только интересы города или фед.центра начинают мешать интересам Чалого, наступает третья стадия.

Эндшпиль. Звучит красиво. Но обреченно. Ведь губернатор всех, кроме соратников Чалого, давно записал во враги. И что делать, когда вдруг понимаешь, что волк-то был в овечьей шкуре, а в эндшпиле шкуру эффектно сбрасывают? К кому бежать, когда тебя начинают мочить его марионетки из ЗС, ОП, ОНФ и других стейкхолдеров? Что делать, если тебя ежедневно полощут в его газетенке и на его телеканалах?

Ты ведь не ждал. Ты ведь не подготовился. Ты думал, с тобой точно не произойдет такого, как с двумя предшественниками.

Потому нет своих: своих мощных СМИ, своих сильных общественно-политических сил, своей и только своей повестки.

Потому НЕ СЛУШАЛ и НЕ СЛЫШАЛ реальные проблемы реальных людей, у которых нет публичных площадок и которых НИКОГДА не пригласят на встречу с «активом» (ха-ха три раза) любого из районов.

Хватится тут начальник. А ужО поздно. Пить Боржоми. Или Святой Источник. Не поможет. Никто и ничто. Схарчит борода и выплюнет. Какой дебют, такой и эндшпиль. Народная севастопольская примета».







Среда, 16 октября 2019 г. 128

Источник: Портал Информер