Севастопольская красавица победила в конкурсе «Мисс Крым-2019»

24 сентября 2019     6
Севастопольская красавица победила в конкурсе «Мисс Крым-2019»

На подиуме южнобережного курортного комплексе Mriya Resort&SPA состоялся республиканский конкурс красоты «Мисс Крым-2019».

В проекте грации приняли участие пятнадцать девушек из Симферополя, Евпатории, Ялты и других городов полуострова.

Севастополь на конкурсе представляли сразу три модели. Но удача в этот сентябрьский вечер улыбнулась Елизавете Свириденко. По единогласному решению жюри девушка была удостоена короны и титула «Мисс Крым-2019».

Вице-мисс проекта стала Дарья Обухова из Симферополя, а ленту 1-й вице-мисс получила Елена Рыжова из Черноморского. Корона на конкурсе «Мисс Крым-2019» для Елизаветы Свириденко далеко не первая. В 2018 году девушка победила в популярном городском конкурсе «Севастопольская красавица-2018» и стала вице-мисс на международном конкурсе красоты «Жемчужина Черного моря».

Лиза является чемпионкой Крыма по спортивно-бальным танцам и имеет 1-й разряд по спортивной стрельбе. В этом году девушка стала студенткой Академии архитектуры и строительства КФУ им. В.И. Вернадского. А 28 сентября Елизавете Свириденко исполняется 18 лет. И победа в конкурсе «Мисс Крым» – приятный подарок севастопольской красавице к столь знаменательному дню рождения.

Юрий Кондратьев

Фото Святославы Владзимирской

 


Вторник, 24 сентября 2019 г. 347

Источник: Портал Информер

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