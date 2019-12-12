Севастопольская налоговая информирует

Приближается срок уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов: уплатить взносы необходимо не позднее 31 декабря текущего календарного года.

С момента внесения в единый государственный реестр записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и до момента прекращения деятельности все лица обязаны уплачивать страховые взносы за себя.

Взносы уплачиваются налогоплательщиками также в случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей с годовым доходом менее 300 тысяч рублей в 2019 году составляют фиксированную сумму 36238 рублей за год.

В эту сумму входят отчисления на обязательное медицинское страхование в сумме 6884 рублей и пенсионные взносы в размере 29354 рублей.

Оплатить страховые взносы и узнать актуальную информацию о задолженности можно в «Личном кабинете ИП». Взносы также можно заплатить с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин»: разделы «Индивидуальные предприниматели».

Следует отметить, что периоды деятельности индивидуального предпринимателя включаются в страховой стаж, необходимый для назначения пенсии, при условии фактической уплаты страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Узнать о том, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы закрыть предпринимательскую деятельность, можно на сайте ФНС в подразделе «Прекращение деятельности ИП» раздела «Индивидуальные предприниматели».

В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального предпринимателя уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Напомним, что наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры (в том числе, приостановить операции на счетах должника в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации).







Четверг, 12 декабря 2019 г. 14

Источник: Портал Информер