Севастопольская общественница отчаялась бороться с местными чиновниками и призывает Росприроднадзор принять меры (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО)

28 октября 2019     20
Севастопольская общественница отчаялась бороться с местными чиновниками и призывает Росприроднадзор принять меры (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО)

Уважаемая Светлана Геннадиевна!

Пишет вам руководитель общественной организации «Экологический контроль».

Как коренной житель Севастополя, общественно-экологический инспектор по Крыму и Севастополю, очень обеспокоена тем, что происходит в городе федерального значения Севастополь, в «Языковой балке» (91:04:029004:3).

Обращения активистов и членов общественной организации были направлены в Севприроднадзор, правительство Севастополя, департамент городского хозяйства, прокуратуру.

Севприроднадзор установил административное правонарушение.
Земляные работы на Северной стороне Севастополя ведутся с серьёзными нарушениями. Пятый месяц в Языковой балке добывают гравийно-галечную смесь под видом укрепления берега. А чиновники не могут остановить это варварство. «В адрес лица, причастного к данному нарушению, направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений — прим.)», — уточнила пресс-служба Севприроднадзора.
Севприроднадзор также подтвердил добычу общераспространённых полезных ископаемых на оползне. Но до сих пор ситуация не разрешена. Добытую землю в спешном порядке вывозят на крупных самосвалах. То, в каком масштабе производится выемка грунта, пугает местных жителей.

На сегодняшний момент небольшой котлован значительно углубился – на его фоне даже громоздкие самосвалы и модульные домики рабочих выглядят ничтожно маленькими.

 

Как известно, землепользователи могут осуществлять разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых без оформления лицензии открытым способом, без применения буровзрывных работ, на глубину не более 5 м от земельной поверхности.

В нашем в случае, углубление уже более 5 метров, таким образом, собственнику участка нужно получить специальную лицензию на добычу общедоступных полезных ископаемых. Однако никаких документов у собственника нет. Общественные слушания и экологическая экспертиза собственником участка не проводились.

В июне свои действия хозяин участка объяснял «вынужденными мерами по предотвращению аварийной ситуации по берегу».

 

Он оправдывался тем, что из-за бездействия правительственных комиссий по предотвращению оползней, которые активизировались на побережье Северной стороны – от Учкуевки до Любимовки – он уже потерял порядка 2 гектаров своей территории.
Сергей Курский, директор частной фирмы “Листригоны”, продолжает уничтожать своей техникой уникальную природу. На данный момент уже выкорчевали фисташку туполистную, которая занесена в Красную книгу.Добытую гальку в Языковой балке везут на завод ЖБИ. От грохота техники с природного участка исчез выводок лис, ранее обитавших там. Экскаватор уже уничтожил мох серебристый, лиану ломонос.
Соответственно неизвестно, кто заплатит штраф за уничтожение природного заповедника!Абсолютно варварское нарушение, постоянная продажа полезных ископаемых.

Я прошу вас, как руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования, принять безотлагательные меры. Это безобразие необходимо остановить немедленно».

С уважением,

Алиса Андреевна Лазарева

Источник: Портал Информер

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