Севастопольская политика конкурирует с дурдомом?

В известной басне Крылова про мартышку с очками обезьянка никак не могла понять предназначение предмета, попавшего ей в верхние конечности:

«…Вертит очками так и сяк: То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, То их понюхает, то их полижет; Очки не действуют никак…».

И происходило это исключительно по причине НЕОБРАЗОВАННОСТИ. Ну-у-у… Не объяснили мартышке, для чего необходимы очки. Отсюда и методология их использования: то на хвосте, но на затылке.

В этом смысле политическая карьера О.Тимофеевой напоминает эту самую басню. По базовому образованию Тимофеева является узким техническим специалистом, а именно:

И вдруг совершенно заурядный преподаватель информационных систем становится сначала депутатом Законодательного собрания Севастополя, а затем – членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Не имея ни соответствующего образования, хотя бы в области управления, ни опыта, хоть как-нибудь бы связанного с работой законодателя. Нигде и никогда значимо не проявившая себя в общественной или социальной работе в городе. Не имеющая никаких известных научных работ в области политики, международных отношений, истории, обществоведения или юриспруденции.

Но с 21 октября 2014 года в Совете Федерации она определяется в Комитет по международным делам, в соответствии с функциональным распределением обязанностей по линии международных связей за ней закреплён регион стран Африки(!), а также тема противодействия фальсификации истории(!).

Даже не подозревал, что в Севастопольском приборостроительном институте готовили специалистов-международников(!) «по Африке», а на кафедре информатики – углублённо изучали историю. Глубже даже – чем сами «единички и нолики».

Любому здравомыслящему человеку совершенно понятно, что О.Тимофеева в этих вопросах абсолютно некомпетентна. Но саму Тимофееву это не останавливает и не смущает. А чо?!

Африка – так Африка! Где тут глобус… Ага, вот…

Что там у нас: Ангола, негры, слоны, крокодилы, доктор Айболит и Лимпопо. Нормалёк! Можно работать… И Тимофеева «работала»…

Вся её «работа» в Совете Федерации заключалась в участии в многочисленных заседания, круглых столах, конгрессах, форумах, слушаниях, встречах и путешествиях по миру в составе разнообразных делегаций за государственный, то есть – за наш с вами – счёт, уважаемые севастопольцы.

Например?

Вот:

…Октябрь 2014 года. О.Тимофеева принимает участие в форуме в честь Дня создания регулярного российского флота под названием «Морская юность России».

…Декабрь 2014 года. Брюссель, Бельгия. Форум «Вторая холодная война: станет ли она горячей».

Поговорили… Что говорила Тимофеева – история умалчивает. Значит – ничего заслуживающего внимания. Впрочем – это как обычно для неё…

…Февраль 2015 года. Круглый стол «Уроки Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трёх союзных держав (4-11 февраля 1945 года)».

Послушала умных людей…

…Март 2015 года. Приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Совершенствование механизмов взаимодействия Российской Федерации с зарубежным Русским миром».

«Протёрла» механизм…

…2016 год. Пленарное заседание IV Рождественских Парламентских встреч (Москва, январь).

ХV съезд ВПП «Единая Россия» (Москва, февраль).

Красноярский экономический форум (Красноярск, февраль).

Ялтинский экономический форум (Ялта, апрель).

Юбилейный X Международный фестиваль «Великое русское слово» (Ялта, июнь).

Международный форум «Технопром 2016» (Новосибирск, июнь).

Хорошо сидим…

2107-2018 – аналогично разнообразно…

Кроме того, письма-запросы туда-сюда. Результат – нулевой.

Пять лет – и НИЧЕГО вменяемого и полезного для города О.Тимофеева в Совете Федерации не добилась и не совершила.

Серое и безликое существование в российской «верхней политике» для О.Тимофеев завершается своим закономерным финалом: НИКЕМ в Совет Федерации пришла и, уходя, никто о ней там более и НЕ ВСПОМНИТ.

Типа, былая такая, а что делала и сделала – а кто ж его знает!

Теперь О.Тимофеева собирается штурмовать Законодательное собрание города Севастополя во второй раз. Если кто-то думает, что делает она это в интересах города – тот глубоко ошибается. Делает она это в заинтересованности, – а вдруг опять получится на халяву снова заскочить в Совет Федерации на «круглые столы» и «квадратные симпозиумы».

Если бы всю словесную энергию, потраченную О.Тимофеевой за прошедшие пять лет, удалось преобразовать в электрическую, то весь Севастополь можно было бы освещать пару месяцев. Или – и того дольше.

Покинув партию «Единая Россия» в не лучшее для неё время, то есть, фактически бросив и предав однопартийцев в канун грядущих выборов в Заксобрание, О.Тимофеева предложила «свою руку и сердце» партии «Родина». Предложение сие И.Комеловым – лидером фракции этой партии в Севастополе – было рассмотрено и, вероятно, непосредственно Яценюком утверждено?

Почему Яценюком? А разве Комелов где-то делал публичные заявления, что разрывает всяческую связь со своим бывшим шефом по партии «Фронт змин», предаёт его анафеме и что он вообще был «нашим разведчиком» в их украинских партийных рядах?

Нет, ничего подобного в исполнении Комелова никто не слышал.

Комелов и Яценюк

Таким образом «брак по политическому расчёту» между бывшим функционером украинской профашистской партии «Фронт змин» И.Комеловым и бывшей участницей российской партии «Единая Россия» О.Тимофеевой – состоялся.

Глядя на это… цензура… трудно не согласиться с утверждением, что политика – это грязное дело.

И вот что интересно: нынешний лидер севастопольской фракции российской партии «Родина» И.Комелов за время украинской оккупации города последовательно побывал в украинских партиях: ЛДПУ, Украинский выбор (Медведчук), Фронт змин (Яценюк) и – особое внимание! – в Партии регионов ПО ФАКТУ его деятельности внештатным советником у Яцубы, одного из видных функционеров Партии регионов.

Почему особое внимание?! А вот почему.

Потому что прибившаяся к партии «Родина» О.Тимофеева заявляет следующее:

В этой связи вопрос О.Тимофеевой: а реинкарнацией чего-кого будет, если вдруг – не дай Господи, конечно! – в Законодательное собрание города из списка кандидатов от партии «Родина» под № 2 пролезет И.Комелов?!

Или № 3 из списка партии «Родина» Г.Донец, который в 2012 году самовыдвиженцем «выдвигал» свою кандидатуру от украинской «Народной партии» в Верховную Раду Украины – это будет реинкарнация кого-чего, а, Ольга Леонидовна?

Как тут опять ни вспомнить мартышку с очками, не ведающую, куда же их притулить…

Или ведающая, но сознательно исполняющая роль мартышки местная «политическая дама» с весьма низкой социально-политической ответственностью перед севастопольцами, как-то утром лета 2019 года «залетевшая» к нам «из Москвы».

Влад Серпухов