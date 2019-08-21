Севастопольская «скорая» справилась за 14 минут и заняла призовое место

На Первом межрегиональном конкурсе профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой помощи севастопольские медики заняли третье место, получив номинацию «Лучшая бригада». Состязания проходили в Чувашии, участниками стали восемь регионов России.

«Одним из заданий нашей команды было оказание помощи при ДТП. У пострадавшей были политравмы. Комиссия оценивала скорость и качество оказания медицинской помощи. Наша команда справилась за 14 минут, включая доезд до места происшествия. Конечно, это учебная ситуация, но результат мы показали довольно хороший», – рассказала главный врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Стульба.

Отдельно состязались и фельдшеры всех команд. Им нужно было на скорость показать свои теоретические навыки, пройдя тест. По его результатам, севастопольский фельдшер Алим Селимов набрал 94 из 100 возможных баллов и стал лучшим среди участников.

Еще один критерий оценки – оснащение рабочего транспорта медиков, от которого зависит качество оказания помощи пациентам. Оценивались и навыки езды водителя скорой: проезд змейкой, по эстакаде и резкий поворот на 90 градусов.

Призовое место севастопольской команды стало итогом всех этапов состязания.

Напомним, скорую медицинскую помощь жителям и гостям города ежедневно оказывают около 30 выездных бригад, в том числе специализированные бригады анестезиологии, реанимации и психиатрии. Они осуществляют до 450 выездов в сутки.

В 2018 году в учреждении проведены мероприятия по внедрению принципов бережливого производства. В работу оперативного отдела и выездных бригад внедрена современная автоматизированная система управления станцией скорой медицинской помощи.

В марте 2019 года на линии вышли 18 новых машин «скорой помощи». Благодаря полному обновлению автопарка учреждения, ранее использовавшаяся техника была передана в медицинские организации региона для внутренних и служебных перевозок больных, врачей, оборудования и медикаментов.





Среда, 21 августа 2019 г. 121

Источник: Портал Информер