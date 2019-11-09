Севастопольская спортсменка завоевала в Хорватии серебро

9 ноября 2019     19
Севастопольская спортсменка завоевала в Хорватии серебро

Севастопольская спортсменка Валерия Ломатченко заняла второе место на первенстве мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал», которое проходило в Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

«Два места на пьедестале класса «Лазер-радиал» — второе и третье — заняли россиянки: Валерия Ломатченко из Севастополя и Мария Кислухина из Владивостока», – сообщили в Центре.

В свою очередь, в пресс-службе молодежной сборной России по парусному спорту обратили внимание, что эта регата стала настоящим испытанием на выносливость для каждого.



Суббота, 9 ноября 2019 г. 56

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Кому можно есть мандарины
Кому можно есть мандарины

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) должны воздержаться от употребления мандаринов. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина. «С осторожностью их нужно …


Как выглядит интерьер вагонов поездов в Крым
Как выглядит интерьер вагонов поездов в Крым

Компания-оператор “Гранд Сервис Экспресс” опубликовала фотографии интерьера вагонов в поездах, следующих с территории России в Крым по Крымскому мосту. Об …


Главный тренер ФК «Севастополь» дисквалифицирован на один матч
Главный тренер ФК «Севастополь» дисквалифицирован на один матч

Сегодняшнюю игру ФК «Севастополь» ведет без главного тренера Станислава Гудзикевича. Контрольно-дисциплинарный комитет КФС накануне вечером принял решение дисквалифицировать главного тренера …


В Крыму домработница обокрала квартиру, за которой следила
В Крыму домработница обокрала квартиру, за которой следила

Хозяйка квартиры обратилась в полицию с заявлением, что из квартиры исчезли вещи на общую сумму в миллион рублей. Женщина живет …


Севастопольская спортсменка завоевала в Хорватии серебро
Севастопольская спортсменка завоевала в Хорватии серебро

Севастопольская спортсменка Валерия Ломатченко заняла второе место на первенстве мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал», которое проходило в Хорватии. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты