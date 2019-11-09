Севастопольская спортсменка завоевала в Хорватии серебро

Севастопольская спортсменка Валерия Ломатченко заняла второе место на первенстве мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал», которое проходило в Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

«Два места на пьедестале класса «Лазер-радиал» — второе и третье — заняли россиянки: Валерия Ломатченко из Севастополя и Мария Кислухина из Владивостока», – сообщили в Центре.

В свою очередь, в пресс-службе молодежной сборной России по парусному спорту обратили внимание, что эта регата стала настоящим испытанием на выносливость для каждого.







Суббота, 9 ноября 2019 г. 56

Источник: Портал Информер