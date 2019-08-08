Севастопольская стройфирма уклонилась от уплаты почти 50 млн рублей налогов

8 августа 2019     3
Севастопольская стройфирма уклонилась от уплаты почти 50 млн рублей налогов

Следственные органы завершают расследование уголовного дела в отношении руководителя севастопольской строительной фирмы, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следуправления СК России по Севастополю.

«Отделом по расследованию особо важных дел установлено, что с января 2015 года по декабрь 2016 года в нарушение Налогового и Уголовного кодексов Российской Федерации директор строительной фирмы умышленно завышала налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным операциям, включая в бухучет заведомо ложные сведения. В итоге фирма уклонилась от уплаты налогов на общую сумму почти в 50 миллионов рублей, что считается особо крупным размером», – говорится в сообщении.

Руководитель фирмы обвиняется в преступлении, предусмотренным пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В следуправлении сообщили, что в ходе расследования были «приняты меры по обеспечению возмещения в бюджет государства ущерба от данного преступления в полном объеме».

Обвиняемая признала свою вину и «активно способствовала расследованию уголовного дела», полностью возместив причиненный государству ущерб.

В ближайшее время уголовное дело будет прекращено в связи с полным возмещением ущерба.


Четверг, 8 августа 2019 г. 58

Источник: Портал Информер

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