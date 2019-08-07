Севастопольская студентка заявила о групповом изнасиловании, чтобы доказать сожителю необоснованность его подозрений в измене

Студентку севастопольского ВУЗа оштрафовали за ложное заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

“Желая пройти исследование на полиграфе по направлению от правоохранительных органов как способа доказать сожителю необоснованность его подозрений в измене, 20-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию с сообщением об изнасиловании. Девушка указала на двух знакомых, которые якобы совершили групповое преступление – к ним и ревновал сожитель”, – рассказали в суде.

Следственно-оперативная группа выехала на место преступления для фиксации его следов и опроса свидетелей, то есть произошло необоснованное отвлечение сотрудников полиции на проведение проверочных мероприятий. Кроме того, ложное сообщение создало для невиновных людей угрозу безосновательного уголовного преследования.

Суд признал подсудимую виновной в совершении заведомо ложного доноса о совершении тяжкого преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ).

Учитывая положительные характеристики подсудимой, которая имеет ряд благодарностей и грамот, является студенткой, а также небольшую тяжесть преступления, суд проявил к ней снисходительность и назначил штраф в минимальном размере – 100 000 рублей.

Однако у девушки теперь имеется судимость, поэтому она обжаловала приговор в городском суде, просила производство по делу прекратить в связи с деятельным раскаянием. Апелляционная инстанция не согласилась с доводами подсудимой и 7 августа 2019 года оставила приговор без изменений.





Среда, 7 августа 2019 г. 945

Источник: Портал Информер