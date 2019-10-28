Севастопольская студентка побывала на встрече с министром экономического развития РФ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин провел встречу с победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов, получившими поддержку Министерства экономического развития Российской Федерации «Мой бэк-офис».

Севастополь представляла студентка Севгу Ксения Редченко. Ей оказана финансовая поддержка на развитие аккаунт-площадки «Росмолгрант».

«Мой проект появился в 2017 году, как площадка для общения севастопольской молодежи. В этом году на Всероссийском форуме «Территория смыслов» мы с командой решили переформатировать проект. Сегодня «Росмолгрант» – это площадка, с помощью которой каждый грантополучатель может рассказать о своем проекте: найти в команду новых людей или показать достигнутые результаты», – отметила Ксения.

«Проект Ксении – это уникальный инструмент масштабирования положительного опыта реализации молодежных инициатив с одного региона на всю страну. Площадка «Росмолгрант» принесет пользу не только авторам проекта, но и каждому грантополучателю», – заявила Марина Слонченко, заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта Севастополя.

Всероссийский конкурс молодежных проектов проводится Федеральным агентством по делам молодежи с 2012 года и дает шанс выиграть грант на развитие своих проектов в одном из 16 направлений – от здорового образа жизни и медиа до патриотизма и инноваций. С 2017 года конкурс проводится в рамках платформы «Россия – страна возможностей».

Источник: Портал Информер