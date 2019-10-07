Севастопольская таможня информирует

В соответствии с комплексной программой развития ФТС России до 2020 года основной декларационный массив должен быть сконцентрирован в центрах электронного декларирования. В этой связи, таможенные посты Севастопольской таможни в соответствии с распоряжением ФТС России от 02 июля 2019 г. № 122-р «О проведении эксперимента» с 1 октября текущего года будут в основном совершать таможенные операции при проведении фактического контроля, оформлении прибытия/убытия товаров и транспортных средств, декларировании товаров физических лиц, помещении товаров на временное хранение.Подача деклараций на товары, перемещаемые водным транспортом, должна осуществляться декларантами в центре электронного декларирования в Новороссийске (Новороссийский таможенный пост, код 10317120), в отношении товаров, перемещаемых видами транспорта, отличными от водного, – в центр электронного декларирования в Ростове-на-Дону (Ростовский таможенный пост, код 10313140).





Понедельник, 7 октября 2019 г. 214

Источник: Портал Информер