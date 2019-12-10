Севастопольская Федерация ММА успешно выступила на кубке «Торнадо»

8 декабря Севастопольская федерация ММА приняла участие в кубке «Торнадо» по борьбе грэпплингу.
Наших спортсменов секундировал и помогал побеждать тренер федерации Александр Хоронженко.
Все ребята показали характер, как результат – достойное выступление.
Готовил команду к соревнования главный тренер Захар Кучерявый.
Рамазанов Шамиль – 1 место (вес 77 кг.).
Шкуропетов Святослав – 1 место (вес 77 кг. юноши).
Алиев Рамазан – 2 место (вес 71 кг.).
Сидоров Евгений – 3 место (вес 58 кг.).
«От всей души поздравляем наших спортсменов с победой, молодцы, так держать», — отметил руководитель севастопольского РСБИ, президент Федерации ММА Сергей Кот.
Вторник, 10 декабря 2019 г. 117
Источник: Портал Информер