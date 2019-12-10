Севастопольская Федерация ММА успешно выступила на кубке «Торнадо»

«От всей души поздравляем наших спортсменов с победой, молодцы, так держать» , — отметил руководитель севастопольского РСБИ, президент Федерации ММА Сергей Кот.

Все ребята показали характер, как результат – достойное выступление.

8 декабря Севастопольская федерация ММА приняла участие в кубке «Торнадо» по борьбе грэпплингу.

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