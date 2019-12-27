Севастопольская шахматистка Ольга Лагутина стала серебряным призером сурдлимпийских зимних игр 2019 года

Сурдлимпийские зимние игры 2019 года проходили Италии (в долине Вальтеллина-Валькьявена) с 9 по 22 декабря. В составе сборной команды Российской Федерации по шахматам спортсменка Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт» Ольга Лагутина стала серебряным призером соревнований.

26 декабря в управлении по делам молодежи и спорта состоялось чествование спортсменки и ее наставников: тренера Леонида Акулова – за подготовку спортсменки, и директора «Центра адаптивного спорта «Инваспорт» Евгения Мащенко – за обеспечение условий на всех этапах подготовки к соревнованиям.

«Спасибо всем за помощь. На каждом этапе подготовки и во время выступлений ощущала эмоциональную поддержку, что придавало уверенности в своих силах, помогало справиться с волнением и грузом ответственности», – сказала Ольга Лагутина.

В завершение встречи, Сергей Резниченко вручил памятный подарок севастопольской шахматистке и благодарственное письмо Управления. Благодарственными письмами были также отмечены тренер Леонид Акулов, весь коллектив Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт».

Справка:

Сборная команда Российской Федерации заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград. Всего на Играх было разыграно 36 комплектов наград в шести видах спорта: горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей и шахматы. В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран.







Пятница, 27 декабря 2019 г. 91

Источник: Портал Информер