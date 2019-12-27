Севастопольская шахматистка Ольга Лагутина стала серебряным призером сурдлимпийских зимних игр 2019 года

27 декабря 2019     13
Севастопольская шахматистка Ольга Лагутина стала серебряным призером сурдлимпийских зимних игр 2019 года

Сурдлимпийские зимние игры 2019 года проходили Италии (в долине Вальтеллина-Валькьявена) с 9 по 22 декабря. В составе сборной команды Российской Федерации по шахматам спортсменка Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт» Ольга Лагутина стала серебряным призером соревнований.

26 декабря в управлении по делам молодежи и спорта состоялось чествование спортсменки и ее наставников: тренера Леонида Акулова – за подготовку спортсменки, и директора «Центра адаптивного спорта «Инваспорт» Евгения Мащенко – за обеспечение условий на всех этапах подготовки к соревнованиям.

 

«Спасибо всем за помощь. На каждом этапе подготовки и во время выступлений ощущала эмоциональную поддержку, что придавало уверенности в своих силах, помогало справиться с волнением и грузом ответственности», – сказала Ольга Лагутина.

В завершение встречи, Сергей Резниченко вручил памятный подарок севастопольской шахматистке и благодарственное письмо Управления. Благодарственными письмами были также отмечены тренер Леонид Акулов, весь коллектив Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт».

Справка:

Сборная команда Российской Федерации заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых наград. Всего на Играх было разыграно 36 комплектов наград в шести видах спорта: горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей и шахматы. В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов с ограничением слуха из 33 стран. 

 



Пятница, 27 декабря 2019 г. 91

Источник: Портал Информер

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