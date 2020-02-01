Севастопольская экономика под большим вопросом

21 января правительство Севастополя озаботилось ростом доходного потенциала и оптимизацией расходов бюджета, издав соответствующее Постановление № 07-пп.

Несмотря на то, что этот нормативный акт носит технический характер, он всё равно внушает оптимизм. То, что мы называем бюджетными средствами, на самом деле является деньгами налогоплательщика.

Только на этом основании его величество налогоплательщик может потребовать: «товарищ, правительство, будь разумно экономным».

Мы можем вспомнить множество случаев, когда в Европе высокопоставленные чиновники лишались своих постов, используя средства бюджета в личных целях, причем использование было опосредованным, не связанным с хищениями. По нашим меркам – мелочь.

Если набрать в поисковике соответствующий запрос, то отношение богатейших стран Европы к своим расходам, расходам на содержание чиновников очень удивят и, к сожалению, будут не в нашу пользу.

Недавно Законодательное собрание Севастополя на портале госзакупок опубликовало тендер на мойку служебных автомобилей.

Из текста контракта выяснилось, что аппарат Закса владеет шестью автомобилями – три Ниссан Теана, Шевроле – Лачетти. УАЗ – Пикап и Ford Transit.

150 млрд. рублей – во столько примерно обходится содержание служебного парка машин для передвижения госслужащих по всей стране.

Финансисты Цетробанка провели эксперимент, начав использовать вместо служебных авто такси. Расходы на содержание автопарка сократились примерно на 40%.

Департамент транспорта Москвы, сделав то же самое, сообщил о двадцатипроцентной экономии денежных средств.

Мы даже не стараемся понять необходимость такого количества автомобилей у Заксобрания, призываем своих избранников быть немного экономнее, не забывая о том, что Севастополь относится к высокодотационным регионам.

Недавно авторы местных ТГ-каналов обратили внимание на закупку цветов Законодательным собранием.

Сумма контракта составила 1 774 965 рублей. Другими словами, ежедневные затраты на цветы составляют 4860 рублей.

Сумма трудно обосновываемая. Ведь не каждый день в местный парламент приезжают делегации, которые надо одаривать букетами, памятных и торжественных дат, предусматривающих возложение цветов, также немного.

СМИ, получающие финансирование или просто пожертвования из-за рубежа, обязаны указывать, что они являются иноагентами (иностранными агентами). Вот бы такую практику внедрить в отношении подарков, которые делаются за счет бюджета.

Объявление на ресурсе госоргана звучало бы нелепо, но правдиво: «депутат такой-то поздравил жителя Севастополя с юбилеем, вручив ему за счет бюджета букет цветов».

Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела с командировками. Тема актуальная, поскольку в соцсетях постоянно муссируется информация о том, что нынешнее руководство города очень часто убывает за пределы региона.

В законе Севастополя «О служебных командировках…» указано, что губернатору и председателю Заксобрания расходы, связанные с бронированием и наймом жилого помещения, возмещаются в пределах фактически понесенных затрат. Чиновникам рангом пониже, не более стоимости двухкомнатного номера.

Фактически понесенные, но ничем не ограниченные расходы, позволяют не мелочиться и поселиться в Москве на Тверской в Ritz-Carlton Moscow, где самый дешевый номер обойдется в 28 тысяч рублей в сутки, можно в Four Seasons –39 тысяч рублей в сутки.

Наши соседи – крымчане – намного скромнее. У них тоже есть нормативный акт, регулирующий вопросы служебных командировок. У них высшим чиновникам возмещается оплата жилья в размере не более стоимости двухкомнатного номера.

Конечно, если разобраться, норма прописана не очень умно. Ведь стоимость двухкомнатного номера, в зависимости от «звездности» отеля, может разниться в разы.

Или давайте посмотрим на довольно скромную госзакупку на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию систем инженерного оборудования многоквартирных жилых домов.

ООО «Управляющая компания Гагаринского района 1» ищет подрядчика, который оказал бы соответствующие услуги в течение одного месяца с 1 января до 31 января текущего года.

Однако техническое задание, на основании которого будет заключен государственный контракт, руководитель УК-1 утверждает только 29 января, за два дня до окончания срока его действия.

Очень похоже на головотяпство, тем более, когда речь идет об устранении аварийных ситуаций.

Управляющая компания 1 Гагаринского района расположена в Камышовой бухте на ул. Героев Бреста, 45. Соответственно, обслуживает дома, расположенные в Гагаринском районе в бухтах Камышовая и Казачья.

Изучая список домов, которые, согласно контракту, должен обслужить подрядчик, неожиданно обнаруживаем адреса: ул. Флагманская, д.4 и пр-кт Острякова, дом 61/1. На сайте управляющей компании эти адреса среди обслуживаемых домов не значатся.

Если предположить, что все-таки они находятся под управлением УК 1, а на сайте отсутствуют по ошибке администратора, то возникает вопрос, каким гением логистики надо быть, чтобы дома, находящиеся в другом конце города, передать под управление в Гагаринский район.

Это, как минимум, дополнительные неудобства для жителей обслуживаемых домов, конечно, дополнительные расходы бюджетных средств.

Передав на обслуживание эти два дома, возникает необходимость открыть представительство Управляющей компании, которое должно находиться в пешей доступности. Такое требование изложено в Постановлении Правительства РФ.

Но, как известно, излишняя суровость законов смягчается необязательностью их исполнения. Что, собственно, у нас и делается.

С этими домами, куда ни шло. В перечне обслуживаемых домов удивляет адрес: Голландия 14, Причал 14. Кто живет в Севастополе, знает, что этот район как в сказке, за тридевять земель от «Камышей» находится.

Давайте представим, как аварийной бригаде в ночное время добраться до этого адреса из Камышовой бухты. Минимум 50 километров в одну сторону.

Про то, что на Северной стороне есть своя УК, гении логистики от местного правительства даже не вспомнили.

А зачем память напрягать, бюджет у нас будь здоров, другим регионам и не снилось.

Невольно всплывает в памяти фраза, приписываемая И.Сталину «у каждой ошибки есть имя и фамилия».

В свое время лидер страны Л.И. Брежнев с трибуны партийного съезда заявил: «Экономика должна быть экономной». Для сегодняшнего руководства города, в силу ряда причин, мы эту фразу сократим и напомним: «Экономика должна быть».

Источник: Портал Информер