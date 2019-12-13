Севастопольские аграрии превысили показатели производства вина

13 декабря 2019     19
Севастопольские аграрии превысили показатели производства вина

Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем винодельческой продукции – на 1 декабря ими уже превышен итоговый показатель 2018 года.

За 11 месяцев текущего года винодельческими предприятиями Севастополя произведено 22,4 млн бутылок.

Для сравнения: за 12 месяцев 2018 года было выпущено 17,8 млн бутылок игристых и тихих вин.

Лидирующие позиции в отрасли региона по объемам производства занимают агрофирма «Золотая Балка», Инкерманский завод марочных вин, Севастопольский винодельческий завод и компания «Вейн унд Вассер».

«Предприятия Севастополя наращивают объемы выпуска винодельческой продукции, увеличивая свой вклад в экономику региона. Радует, что помимо признанных лидеров отрасли, сегодня открываются и активно развиваются малые предприятия.

Открывают собственные винодельни виноградарские крестьянские фермерские хозяйства, появляются новые марки авторских вин, созданные из севастопольского винограда.

Продукция наших виноделов получает высшие награды на престижных международных и всероссийских конкурсах. Это говорит об эффективности государственной поддержки, которая за последние пять лет активно оказывается отрасли», – отметил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

В преддверии новогодних праздников на предприятиях выпуск продукции идет интенсивно. Значит, итоговые результаты работы севастопольских виноделов в 2019 году будут еще выше.



Пятница, 13 декабря 2019 г. 125

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В «Артеке» развернули гигантский флаг России в поддержку спортсменов
В «Артеке» развернули гигантский флаг России в поддержку спортсменов

В «Артеке» провели акцию в поддержку российских спортсменов, решением исполкома WADA отстраненных на 4 года от участия в международных спортивных …


Театр танца им
Театр танца им. Елизарова отмечает 20-летний юбилей

В этом театре танцуют все и всё – от классического балета до степ-дэнса. Именно таким 20 лет назад его и …


Севастопольские аграрии превысили показатели производства вина
Севастопольские аграрии превысили показатели производства вина

Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем винодельческой продукции – на 1 декабря ими уже превышен итоговый показатель 2018 года. За 11 …


Закон маленький, а проблемы — большие
Закон маленький, а проблемы — большие

То, о чем я напишу ниже, читать будет довольно скучно, поэтому все написанное, в конце попытаюсь подытожить, уложившись в пару …


Избитого жителя брянского города бросили на полу районной больницы
Избитого жителя брянского города бросили на полу районной больницы

Жители города Сельцо Брянской области сообщают о жестоком избиении 29-летнего мужчины и равнодушии врачей местной больницы. Как пишет автор поста …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты