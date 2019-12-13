Севастопольские аграрии превысили показатели производства вина

Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем винодельческой продукции – на 1 декабря ими уже превышен итоговый показатель 2018 года.

За 11 месяцев текущего года винодельческими предприятиями Севастополя произведено 22,4 млн бутылок.

Для сравнения: за 12 месяцев 2018 года было выпущено 17,8 млн бутылок игристых и тихих вин.

Лидирующие позиции в отрасли региона по объемам производства занимают агрофирма «Золотая Балка», Инкерманский завод марочных вин, Севастопольский винодельческий завод и компания «Вейн унд Вассер».

«Предприятия Севастополя наращивают объемы выпуска винодельческой продукции, увеличивая свой вклад в экономику региона. Радует, что помимо признанных лидеров отрасли, сегодня открываются и активно развиваются малые предприятия.

Открывают собственные винодельни виноградарские крестьянские фермерские хозяйства, появляются новые марки авторских вин, созданные из севастопольского винограда.

Продукция наших виноделов получает высшие награды на престижных международных и всероссийских конкурсах. Это говорит об эффективности государственной поддержки, которая за последние пять лет активно оказывается отрасли», – отметил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

В преддверии новогодних праздников на предприятиях выпуск продукции идет интенсивно. Значит, итоговые результаты работы севастопольских виноделов в 2019 году будут еще выше.







Пятница, 13 декабря 2019 г. 125

Источник: Портал Информер