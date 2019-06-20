Севастопольские больницы пополнятся

В начале осени больницы Севастополя должны получить 12 аппаратов ультразвукового исследования (УЗИ). Начать использовать их планируется до 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Севастополя.

Четыре аппарата поступят в городскую больницу №2 – во взрослую и детскую поликлиники, в женскую консультацию и в стационар. Два новых аппарата – в стационар городской больницы №1. Два аппарата – в поликлинику и стационар горбольницы №3. Два аппарата в стационар горбольницы №9. Один аппарат – в поликлинику больницы №4. Один – в консультативно-диагностический центр горбольницы №5.

Городской департамент здравоохранения заключил договор на закупку 12 аппаратов ультразвукового исследования (УЗИ). Поставщики взяли на себя обязательства произвести пусконаладочные работы оборудования и обучить персонал больниц работе на нём.