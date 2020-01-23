Севастопольские больницы продолжают получать современную технику

В поликлинике на улице Умрихина, 16 в Инкермане появился новый маммограф. Он заработает в течение ближайших двух недель, сейчас идут работы по его подключению. Обследовать на нём будут пациенток из Инкермана и посёлка Сахарная Головка.

«Маммографа в поликлинике на Умрихина не было никогда. Между тем, в Инкермане живут более 6 000 женщин старше 18 лет. Сейчас маммографию проводят в балаклавской больнице на улице Мира, 5. После запуска аппарата процедура станет намного доступнее. Появление нового оборудования позволит улучшить диагностику рака молочной железы и других заболеваний и вовремя назначать лечение», – рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе городской больницы № 9 Ольга Кондратьева.

Сейчас идёт подбор специалиста в кабинет маммографии. Пока его нет, в поликлинику будет приезжать лаборант из поликлиники на улице Мира, 5. Кроме того, в ближайшее время в инкерманскую поликлинику доставят флюорограф и рентгеновский аппарат.Это далеко не единственная поликлиника, в которую в 2020 году поступит новое оборудование. В планах у Департамента здравоохранения оснастить оборудованием ещё целый ряд медицинских учреждений.

Например, в городской больнице №1 появятся аппарат для диализа, аппарат для непрерывной заместительной почечной терапии, система искусственного кровообращения, рентгеновская диагностическая передвижная система, наркозно-дыхательные аппараты. В поликлиники доставят оториноларингологические установки.

В городской больнице №4 ожидается рентгеноскопический аппарат для хирургических вмешательств с С-образной дугой, магнитно-резонансный томограф, аппарат искусственной вентиляции легких, передвижной рентген-кабинет, портативный УЗИ-аппарат.

Инфекционная больница ожидает аппарат для непрерывной заместительной почечной терапии, аппарат УЗИ, дезинфекционную камеру. В городскую больницу № 5 ожидается поставка аппарата диализа и оборудования для непрерывной заместительной почечной терапии.

Напомним, что за 2019 год в медучреждения поступило более двухсот единиц оборудования на общую сумму около 350 миллионов рублей. Новое оборудование доставлено в региональный сосудистый центр, в онкодиспансер, детские поликлиники городских больниц №№ 4, 5 и 9 Часть аппаратуры уже запущена, часть «тяжёлой» техники ожидает лицензирования. Также были закуплены 256 автоматизированных рабочих мест для сотрудников медицинских учреждений. Кроме того, у севастопольского здравоохранения появился собственный центр обработки данных, обеспечивающий исправную работу внедрённых за год медицинских информационных систем.







Четверг, 23 января 2020 г. 2

Источник: Портал Информер