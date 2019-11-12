Севастопольские ветераны и дети войны ходят к депутатам с протянутой рукой

В очередной раз остаётся только поражаться бездушному отношению севастопольских властей к ветеранам и детям войны.

Сегодня ставятся первоочередные задачи по освоению бюджетных денег посредством ремонта асфальтового покрытия севастопольских улиц, их грандиозных и болезненных реконструкций, строительства жилых домов, в которых не будут жить севастопольцы по причине их дороговизны и т.д.

Между тем, социальные задачи не решаются, несмотря на то, что, согласно Конституции РФ, мы живём именно в социальном государстве.

Снова ходим по кругу, и наши ветераны войны и труда, а также дети войны остаются вне поля зрения депутатского корпуса Законодательного Собрания Севастополя.

В очередной раз на приём к председателю Законодательного собрания Севастополя Владимиру Немцеву они пришли буквально с протянутой рукой.

На встрече присутствовали: председатель Совета руководителей общественных ветеранских организаций Севастополя и руководитель Севастопольской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Сергей Рыбак, его заместитель Игорь Кульчановский, руководители районных ветеранских организаций Василий Гриняк, Арсений Жадько, Людмила Хамина, Юрий Ишков.

«Сегодняшняя встреча для нас – необходимость, может даже крик души. Сейчас заканчивается пятилетний срок с момента создания севастопольских ветеранских организаций в российском поле. И все эти пять лет для нас – сплошные проблемы», – отметил председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Балаклавского муниципального округа г. Севастополя Василий Гринюк.

Выяснилось также, что ветеранские организации ведут свою деятельность в помещениях на птичьих правах, и в результате несогласованных действий властей, а по сути из-за халатности и некомпетентности, они могут оказаться на улице.

Как отметили ветераны, не организовано должным образом финансирование их деятельности, нет возможности оказывать адресную помощь пожилым людям, проводить организационные мероприятия и т.д

1 ноября в стенах Законодательного Собрания проводились бюджетные слушания, где снова поднимался вопрос об оказании практической помощи ветеранам и детям войны.

Коммунисты в очередной раз внесли предложение о принятии регионального закона «О детях войны», а также напомнили о праздновании Дня Победы, когда понадобятся средства на выплату денежных пособий ветеранам.

Об этом надо подумать заранее, чтобы снова не краснеть перед заслуженными людьми.

Создаётся такое впечатление, что сколько денег ни давай, адекватного распределения их по назначению так и не происходит.

Госпожа сенатор Екатерина Алтабаева, которая пять лет занимала должность председателя Законодательного Собрания, ничего не предприняла в плане законодательной деятельности для своих земляков ветеранов, кроме чаепития.

В итоге депутаты заседают в кожаных белых креслах, а ветераны ходят к ним на приём, чтобы напомнить о своём жалком существовании.

Вызывает недоумение позиция председателя Законодательного Собрания Севастополя Владимира Немцева, который в очередной раз пообещал разобраться в проблеме, найти пути решения и пригласил чаще встречаться – детский лепет, по-другому не скажешь.

Каждый новый год уносит с собой жизнь героических людей, на долю которых выпала страшная участь быть свидетелями и участниками Великой Отечественной войны.

И всё более равнодушным становится отношение к ним со стороны чиновников и депутатов всех уровней.

Будем надеяться, что нынешние депутаты Заксобрания Севастополя соберут волю в кулак и начнут думать об избирателях, а не только о своих зарплатах.

Надежда слабая, но, как говорится, она умирает последней…

Источник: Портал Информер