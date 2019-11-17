Севастопольские ветераны учатся противостять мошенникам

17 ноября 2019     14
Севастопольские ветераны учатся противостять мошенникам

Учиться никогда не поздно. Лучше это делать не на собственных ошибках. К сожалению, мы уже не удивляемся, когда нарываемся на некачественные товары, доверившись яркой рекламе.

Услуги, которые нам оказывают, далеко не всегда вызывают положительные эмоции. А про встречи с мошенниками, которые пытаются нажиться за счет доверчивых граждан, постоянно рассказывают правоохранительные органы.

Бесспорно, что полученный негатив отражается на психическом и физическом здоровье, вызывают тревогу, эмоциональное напряжение. И уж никак не приводят к душевному спокойствию, которое заслужили наши ветераны на склоне лет. Зачастую именно они в силу своего воспитания и мировоззрения попадают в неприятные ситуации, а то и становятся жертвами мошенников.

Ветераны Нахимовского района Севастополя решили действовать на опережение, собрали пленум своей организации и пригласили на встречу представителей Севастопольского регионального отделения Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России».

По словам  председателя местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нахимовского муниципального округа Аркадия Жадько, в Нахимовском районе 30 тысяч ветеранов. И у них возникает много вопросов и в отношении взаимодействия с различными обслуживающими организациями, и по ходу решения других проблем.

РОО «Объединение потребителей России» в Севастополе к встрече с ветеранским активом подготовилось серьёзно. Для каждого участника были заготовлены памятки, основной акцент в которых был сделан на способы противостояния мошенникам.

Кроме руководителей объединения, на вопросы, интересующие пожилых людей, отвечали и юристы – Артём Бараболя и Вячеслав Сидоренко. 

В частности, Артём Бараболя разъяснил некоторые правовые вопросы, без понимания которых можно попасть в зону риска и, к примеру, лишится своей недвижимости. Он привёл примеры мошеннических действий в этой сфере, затем подробно рассказал, как избежать расставленных мошенниками сетей. Особое внимание уделил правовым аспектам, в том числе договорным отношениям.  

В свою очередь, Вячеслав Сидоренко затронул вопросы взаимоотношений с риэлтерами.

Далеко не все из них, подчеркнул он, имеют специальные навыки и определенные моральные качества. Поэтому в этой сфере высока вероятность риска. Необходимо иметь дело только с проверенными агентствами недвижимости с хорошей репутацией, а при заключении договора быть внимательными и соглашаться только на услуги, которые необходимы.  

Заместитель председателя РОО «Объединение потребителей России» в Севастополе Ирина Авшарова отметила, что вопросы мошенничества в настоящее время чрезвычайно актуальны.

Нередки случаи, когда в квартиры приходят люди с «корочками» несуществующих организаций, предлагая поменять счётчики, плиты, колонки и т.д.

Уже тот факт, что эти «специалисты» настаивают производить все расчёты непосредственно с ними, должен служить сигналом к немедленному прекращению каких-либо переговоров. 

В любом случае, обратила внимание Ирина Авшарова, кто бы ни появился на пороге вашей квартиры, можно легко проверить по телефону, есть ли такой работник в той или иной организации.

Среди прочих, ветеранов также интересовал вопрос оплаты коммунальных услуг, качество которых оставляет желать лучшего. Им были даны рекомендации, что в случае обнаруженных несоответствий в платёжных документах следует обращаться управляющую компанию с требованием перерасчета оплаты за услуги.

Если УК не реагирует, необходимо писать жалобу в Жилнадзор, прокуратуру и во вновь созданную специальную межведомственную комиссию. Самый же оптимальный вариант – создать объединение собственников и управлять им самостоятельно.

По итогам пленума было принято решение поддержать проект «Жертвой мошенников может стать каждый», оказывать содействие в подготовке и проведении обучения руководителей первичных ветеранских организаций по теме «Выработка устойчивых навыков для предотвращения возможности мошеннических действий по отношению к гражданам» и дальнейшем распространении полученных знаний среди членов организации.

Кроме того, подобные просветительские встречи сделать регулярными, чтобы каждый мог грамотно защищать свои права. 

Источник: Портал Информер

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