Севастопольские врачи смогут обмениваться опытом в онлайн-режиме

Сервис позволяет специалистам из разных районов города получать консультации коллег. Эта возможность особенно важна для врачей, работающих в отдаленных населенных пунктах.

Доктор, желающий получить консультацию, оставляет заявку в системе, указывая больницу и профиль специалиста, консультация которого ему требуется.

К заявке можно прикрепить ссылки из Центрального архива медицинских изображений (в архиве хранятся снимки УЗИ, МРТ и других инструментальных исследований) и любые документы, необходимые в рамках консультации.

Принимающая сторона назначает врача, который проведет консультацию, и время для нее. Она может состояться в текстовом, аудио – и видеоформате. По результатам составляется протокол.

Онлайн-консультации позволяют врачам получать мнения коллег узкой специализации без необходимости направлять к ним пациента. Это экономит время посетителей медучреждений и повышает качество обслуживания.







Понедельник, 13 января 2020 г. 54

Источник: Портал Информер