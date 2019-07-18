Севастопольские дворики (ФОТО)

Улица Большая Морская является своеобразной парадной визиткой Севастополя. Будучи одной из самых протяженных улиц города, она фактически и образует то, что называется историческим центром Севастополя.
И это неудивительно, ведь Большая Морская считается одной из наиболее старых улиц не только Севастополя, но и всего Крыма.
Но стоит сделать несколько шагов в сторону от улицы и попадете в совсем другой мир.
Если решите подняться по каменным ступенькам вверх от оживленной улицы, то вам придется быть предельно осторожным, иначе рискуете сломать себе ноги.
И это неудивительно, ведь ступеньки некогда удобных лестниц находятся в столь плачевном состоянии, что ныне подъем по ним в буквальном смысле опасен для жизни.
Когда же вы подниметесь на вершину центрального холма, чтобы с площадок обозреть вид Большой Морской сверху, то увидите лишь мерзость запустения.
Не стоит подходить близко к ажурному забору. Тем более, опираться на него. Состояние его такое, что он может рухнуть в любой момент.
Сами площадки завалены мусором, а стены исписаны всякими непристойностями. А Севастополь был любим поэтами, художниками и писателями именно за такие вот площадки и тихие дворики.
Ныне же улица Большая Морская находится в глубоком упадке, в ней как в зеркале отражаются все проблемы современного Севастополя: с одной стороны – праздничный глянец, другой – разруха, запустение и медленная деградация.
Когда ты идешь по этим лестницам, начинаешь понимать, почему и как умер Херсонес.
Жизнь постепенно ушла из некогда величественного древнегреческого города, остались лишь развалины дворцов, храмов, фундаменты домов, да толпы праздношатающихся туристов…
Источник: Портал Информер
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