Севастопольские депутаты безмятежны, как в праздник папуасы

22 января 2020     12
Севастопольские депутаты безмятежны, как в праздник папуасы

Многие федеральные СМИ распространили информацию о том, что Комитеты и фракции Госдумы, правительство, Совет Федерации, Верховный и Конституционный суды, Счетная палата и региональные власти должны до 22 января предоставить отзывы и замечания к президентскому законопроекту о поправках в Конституцию.

Соответствующее решение принял Совет Госдумы.

Небывалую спешку, а может правильнее сказать оперативность, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Рассмотрение президентского законопроекта в первом чтении Госдума планирует провести 23 января.

Чтобы выполнить решение Совета Государственной Думы, Законодательное Собрание Севастополя должно собраться на внеочередное заседание, в повестку дня которого вносится единственный вопрос: «О предоставлении отзыва на законопроект № 885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Справедливости ради заметим, что Конституция требует от местных органов власти не предоставления отзыва на законопроект, а одобрение органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

Тем не менее, Государственная Дума решила максимально учесть мнение регионов, вероятно для придания максимальной легитимности процессу изменения Конституции.

Однако местные депутаты проявляют полную незаинтересованность, каких-либо объявлений на сайте Законодательного Собрания, о созыве внеочередного пленарного заседания, нет.

Безмятежны, как в праздник папуасы.

С чем это связано – пока сказать трудно. Может, федеральные СМИ опубликовали недостоверную информацию. Или депутаты их просто не читают. Причин может быть много.

Мы продолжаем следить за ситуацией.



Среда, 22 января 2020 г. 75

Источник: Портал Информер

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