Севастопольские депутаты вновь отказались от зарплаты. На сей раз поневоле. Но не все?

20 ноября 2019     19
Севастопольские депутаты вновь отказались от зарплаты. На сей раз поневоле

Как и ожидалось, скандальный законопроект о депутатских зарплатах снят с повестки дня «без шума и пыли» и лишних слов. И это понятно. Ежегодное содержание десяти депутатов в 30 миллионов рублей – это уже что-то запредельное, за границами совести и рамок приличия.

Нужно отдать должное врио губернатора, который занял в этом вопросе разумную позицию. И она вызвала одобрение у большинства севастопольцев.

В таких условиях депутатам, видимо, трудно было бы найти обоснования цифрам в представленном девятнадцатью народными избранниками проекте закона и объяснить, за какие такие заслуги зарплата у председателей комитетов должна начинаться от 200 тысяч рублей (подсчитали наши пытливые граждане).

Поэтому при утверждении повестки дня заседания предложенную Татьяной Лобач от имени фракции «Единая Россия» формулировку – «исключить п. 4 для доработки предложенного проекта» – поддержали остальные фракции, а коммунисты добавили, что отзывают свои подписи под данным законопроектом.

Вспомним, что по предложению Михаила Развожаева, денежное содержание могут получить четверо: председатель ЗС и три его заместителя. Депутатам предстоит внести новый законопроект и, вполне вероятно, что они смогут, опираясь на федеральный закон, выторговать ещё пару-тройку оплачиваемых должностей, к примеру, руководителям фракций. Так что, интрига всё равно остаётся…



Среда, 20 ноября 2019 г. 10087

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сколько нужно России жителей для нормального функционирования нынешней модели экономики?
Сколько нужно России жителей для нормального функционирования нынешней модели экономики?

Новость о том, что поскольку в России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи, Минздрав выставил на общественное …


О севастопольце, спасшем двоих детей, издали книгу
О севастопольце, спасшем двоих детей, издали книгу

Отдал свою жизнь за две детские. Сегодня в Севастополе презентовали биографический роман о Павле Бондареве. Семь лет назад на улице …


Вести Севастополь 20.11.2019
Вести Севастополь 20.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Обыкновенный героизм. В Севастополе издана книга в память о Павле Бондареве, спасшего двух детей ценой своей …


Эксперт оценил идею внеплановых медосмотров водителей
Эксперт оценил идею внеплановых медосмотров водителей

20:50 Гендиректор Федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения при ГИБДД Андрей Погребняк прокомментировал совместную инициативу Минздрава и МВД отправлять …


Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек 2С7М «Малка». Кадры были опубликованы в YouTube-аккаунте ведомства. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты