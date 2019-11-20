Севастопольские депутаты вновь отказались от зарплаты. На сей раз поневоле. Но не все?

Как и ожидалось, скандальный законопроект о депутатских зарплатах снят с повестки дня «без шума и пыли» и лишних слов. И это понятно. Ежегодное содержание десяти депутатов в 30 миллионов рублей – это уже что-то запредельное, за границами совести и рамок приличия.

Нужно отдать должное врио губернатора, который занял в этом вопросе разумную позицию. И она вызвала одобрение у большинства севастопольцев.

В таких условиях депутатам, видимо, трудно было бы найти обоснования цифрам в представленном девятнадцатью народными избранниками проекте закона и объяснить, за какие такие заслуги зарплата у председателей комитетов должна начинаться от 200 тысяч рублей (подсчитали наши пытливые граждане).

Поэтому при утверждении повестки дня заседания предложенную Татьяной Лобач от имени фракции «Единая Россия» формулировку – «исключить п. 4 для доработки предложенного проекта» – поддержали остальные фракции, а коммунисты добавили, что отзывают свои подписи под данным законопроектом.

Вспомним, что по предложению Михаила Развожаева, денежное содержание могут получить четверо: председатель ЗС и три его заместителя. Депутатам предстоит внести новый законопроект и, вполне вероятно, что они смогут, опираясь на федеральный закон, выторговать ещё пару-тройку оплачиваемых должностей, к примеру, руководителям фракций. Так что, интрига всё равно остаётся…







Среда, 20 ноября 2019 г. 10087

Источник: Портал Информер