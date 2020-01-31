Севастопольские депутаты в день тратят около 5 тысяч рублей на цветы?

Что мы знаем о работе депутатов Законодательного собрания Севастополя? Практически ничего. Как показал последний опрос СРОО «Севастопольские мамы», большинство граждан нашего города даже не знают – кто конкретно там осуществляет депутатскую деятельность.Последнюю информационную весточку от народных избранников получили пару месяцев назад, когда они, в порыве ничем не подкрепленного патриотизма и ради нарушения правил русского языка, предлагали писать слово «герой» в отношении города Севастополь с большой буквы.И вот свежая новость из здания по адресу: г.Севастополь, ул. Ленина 3. Именно по этому адресу находится Аппарат Законодательного собрания города Севастополя второго созыва.

И расходы, которые несет город и без того дотационный бюджет на народных избранников, весьма значительны, а порой даже не скромны.

С чего начали свой финансовый год депутаты? С закупки цветов.

Первый аукцион в этому году объявлен именно на поставку цветочной продукции. Из технического задания, опубликованного на портале государственных закупок, поставщик должен поставить: 3000 штук гвоздик, 600 срезанных роз, 1000 готовых букетов двух типов и 3 корзины с цветами. Начальная цена контракта 1 774 000 рублей.

Для кого предназначаются все эти цветы? Конечно, для руководителей предприятий и организаций города, ветеранов ВОВ, участников боевых действий и просто жителей Севастополя. И для всяких ритуальных мероприятий общегородского, регионального и государственного значения с участием депутатов.

Если исходить от начальной цены цветочного контракта, то ежедневные расходы депутатов по статье «на цветы» составят 4860 рублей в день. В день, Карл, севастопольские депутаты планируют потратить бюджетных денег на букеты и срезанные цветы ради этикета и протокола.

Мы будем пристально следить за новостными публикациями событий на сайте Законодательного собрания для того, чтобы по итогам отчетного года потребовать от Контрольно-счетной палаты проверить целевое расходование данных средств. Иначе с цветами – как с тем шашлыком из кинофильма «Кавказская пленница».

Если не выбросят в пропасть, то они непременно засохнут и окажутся в мусорном ведре.







Пятница, 31 января 2020 г. 1917

Источник: Портал Информер