Севастопольские депутаты не желают быть бессребрениками?

7ноября 2019 года можно назвать знаменательным днём для депутатов севастопольского Заксобрания. Девятнадцать депутатов внесли проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты города Севастополя в части организации деятельности Законодательного Собрания города Севастополя и признании утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона города Севастополя от 9 февраля 2018 года № 395-ЗС «О внесении изменений в отдельные законодательные акты города Севастополя».

Севастопольцы отлично помнят, как пафосно депутаты первого созыва, получавшие зарплату, отказались от оной, какие патетические речи звучали с трибуны, после растиражированные в СМИ. Приснопамятный закон № 395-ЗС внесли тогда депутаты Кулагин и Горелов, принят он был 30 января 2018 года. За него дружно проголосовала вся чаловская команда. Надо думать, по команде…

Основной аргумент, т.е. социально-экономическое обоснование закона – «реализация закона в целом позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет города Севастополя».

Причем, в пояснительной записке было указано, что финансовые затраты бюджета города на обеспечение деятельности Законодательного Собрания города Севастополя будут снижены СУЩЕСТВЕННО.

Среди тех, кто голосовал тогда, есть и нынешние депутаты: Щербакова, Мащенко, Горелов, М. Чалый.

Проект закона от 7.11.2019 г. практически отменяет закон № 395-ЗС и восстанавливает утраченные права на получение зарплаты заместителей председателя ЗС, председателей постоянных комитетов и комиссий. Итого – 10 человек (первоначальный вариант – 8 человек).

При этом руководители депутатских фракций лишаются такой возможности. Видно, решили, что это уже перебор. Собственно говоря, зарплату руководителям фракций (а их было в первом созыве всего две) устанавливали в первом созыве адресно…

Итак, вот имена девятнадцати депутатов–инициаторов законопроекта от 7.11.2019 г.

В.В.Немцевым _________

В.М.Пархоменко _________

Т.Г.Лобач _________

С.Н.Колбиным _________

В.Ю.Камзоловым _________

Т.М.Щербаковой _________

Е.Н.Глотовой _________

Е.Г.Дубовиком _________

И.Г.Журавлевым _________

С.В.Борисовым _________

М.М.Брицыным _________

Е.В.Бубновой _________

А.А.Гордиенко _________

В.В.Зубенко _________

А.В.Климовым _________

А.В.Куриновым _________

И.А.Матяж _________

Е.В.Мащенко _________

А.Ю.Пархоменко _________

Фамилии «чаловцев» в этом списке вызывают стойкую ассоциацию со словом «флюгер». В какую сторону дует политический ветер – туда и вертятся…

Правда, в число подписантов законопроекта не вошли такие верные «чаловцы», как Горелов (автор закона от 9 февраля 2018 года № 395-ЗС) и М. Чалый. Поскольку М. Чалому зарплата не светит, он нам и не интересен.

Поговорим о Горелове. Вариантов два: либо не взяли в компанию, либо он делает вид, что проявляют принципиальность. Почему делает вид? Да потому, что (мы почти уверенны) депутат Горелов вряд ли откажется от зарплаты, когда большинством голосов закон будет принят.

Если же так случится, что Горелов заявит с трибуны об отказе получать заработную плату из бюджета «в пользу бедных», то возьмем свои слова обратно и во весь голос объявим: принципиальная позиция депутата с 2018 года не изменилась.

Он по-прежнему за то, чтобы финансовые затраты бюджета города на обеспечение деятельности Законодательного Собрания города Севастополя были снижены СУЩЕСТВЕННО.







Вторник, 12 ноября 2019 г. 141

Источник: Портал Информер