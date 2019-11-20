Севастопольские депутаты не читают законопроекты, за которые голосуют?

Если посмотреть на пленарное заседание депутатов Законодательного Собрания, прошедшего вчера, 19 ноября, то со стороны все выглядит мило и достаточно дружелюбно, если, конечно, не считать выпада главного коммуниста «о кадровом мусоре» в правительстве Севастополя.

Депутаты за час рассмотрели 8 вопросов, внесенных в повестку дня, выступили в разделе «Разное» и удовлетворенные разошлись.

Вся эта картинка выглядит приглядной только со стороны.

Давайте посмотрим, что осталось за кадром.

Очень интересны выступления председателей комитетов С. Колбина и Т. Щербаковой (45-я минута видеоролика).

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Во время доклада депутата С. Колбина о проекте федеральных законов, которые, по мнению членов комитета по законодательству, необходимо поддержать или отклонить, внимание депутата В. Пархоменко привлек законопроект № 807153-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в части распространения мер социальной поддержки на семьи, потерявшие кормильца из числа умерших граждан, смерть которых связана с последствиями воздействия радиационных факторов в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС)

Он спросил докладчика, почему мы не поддерживаем такую благородную и нормальную поправку, которая призвана защитить семьи погибших во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (видеоролик с 45-й минуты).

В свою очередь, председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по законодательству и государственному строительству С. Колбин, доказав, что не совсем в курсе того, о чем докладывает, попросил предоставить слово председателю профильного комитета Татьяне Щербаковой.

Сразу замечу, что поддерживать или не поддерживать законопроект – это дело убеждений каждого отдельно взятого депутата, его право. Но всегда интересна мотивация той или иной позиции.

Татьяна Щербакова пояснила: «Закон предполагает социальную помощь непосредственно тем, кто принимал участие в ликвидации либо непосредственно имеет заболевание от последствий катастрофы… законопроект предлагает социальную помощь тем, кто непосредственно таковых последствий не имеет и соответственно участия в ликвидации не принимал… Соответственно предложение входит за рамки самого закона».

«Список уже, чем закон» добавил председательствующий В.Немцев.

Проект закона короткий, состоит из нескольких слов, с ним можно ознакомиться на сайте Государственной думы РФ.

Что же на самом деле отклонили депутаты?

Законопроектом предлагается: в части четвертой статьи 14 после слов «возникших в связи с чернобыльской катастрофой» дополнить словами «на семьи потерявшие кормильца из числа умерших граждан, смерть которых связана с последствиями воздействия радиационных факторов в результате аварии на Чернобыльской АЭС»;

Чтобы было понятно, о чем идет речь, выходят ли предложенные законопроектом изменения за рамки закона, как считает комитет, возглавляемый Т. Щербаковой, откроем статью федерального закона и посмотрим сами.

Предполагаемую поправку выделю жирным шрифтом:

Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12, 14 и 15 части первой настоящей статьи, распространяются на семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, на семьи, потерявшие кормильца из числа умерших граждан, смерть которых связана с последствиями воздействия радиационных факторов в результате аварии на Чернобыльской АЭС а также на семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье.

Где и в чем депутат Щербакова увидела прямое несоответствие вносимых поправок Федеральному закону – лично для меня остается загадкой.

Отклоненный местным Заксобранием законопроект содержит еще одну статью:

в статье 24:

а) в части шестой слова «заболеваний и инвалидности» заменить словами «заболеваний, инвалидности и смерти», а после слов «указанных лиц» дополнить слова «, в том числе повлекших их смерть»;

Опять процитирую норму действующего Федерального закона, выделяя предполагаемые изменения жирным шрифтом:

Настоящим Законом под причинной связью развившихся заболеваний и инвалидности лиц и смерти, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, понимается связь между наступлением вредных последствий для здоровья указанных лиц, в том числе повлекших их смерть и воздействием на них радиационных факторов вследствие чернобыльской катастрофы.

Если кто смог заставить себя прочесть написанное, тот поймет, что депутаты, в том числе и те, которые претендуют на высокое содержание из городского бюджета, в данном случае выступили как унылые кнопкодавы, и вряд ли их мнение можно считать выражением позиции севастопольцев.

Все эти малопонятные для большинства читателей тексты я пишу только с одной целью, чтобы депутаты осознавали, что их деятельность и профессиональные качества находятся под постоянным прицелом избирателей. Может, они станут вдумчивее и осмотрительнее подходить к тому, за что и как они голосуют.

Борис Колесников

Источник: Портал Информер