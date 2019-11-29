Севастопольские депутаты озаботились преамбулой Устава города и внесли законопроект

25 ноября на сайте законодательного Собрания Севастополя появился довольно интересный законопроект «О внесении изменения в Устав города Севастополя».

Авторы документа: Глотова Елена Николаевна, Гордиенко Артём Александрович, Дубовик Евгений Георгиевич, Кияшко Роман Владимирович, Климов Алексей Владимирович, Матяж Инга Александровна, Мащенко Евгений Владиславович, Немцев Владимир Владимирович.

Восемь вышеназванных депутатов посчитали необходимым: Внести в преамбулу Устава города Севастополя изменение, заменив слова «отмечены присвоением городу Севастополю почетного звания «Город-герой»» словами «отмечены присвоением городу Севастополю высшей степени отличия – звания «Город-Герой»».

Будет этот закон принят, как и положено для изменений в Устав, двумя третями депутатов или нет, в жизни горожан ровным счетом ничего не изменится.

Я думаю, что те, кто интересуются нормативными положениями основного документа, преамбулу даже не читали.

Но поскольку речь идет об истории родного города, захотелось разобраться с присвоением ему высокого звания «Город –Герой».

В пояснительной записке к законопроекту говорится:

“Положение о почётном звании «Город-Герой» (далее – Положение) было утверждено позже и присваивалось в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года No3566 – VI «Об утверждении Положения о высшей степени отличия – звании «Город-Герой» (далее – Указ Президиума Верховного Совета СССР)

18 июля 1980 года в Указ Президиума Верховного Совета СССР были внесены изменения, в соответствии с которыми формулировка Положения была изменена: в нём стало говориться не о почётном звании, а о высшей степени отличия – звании «Город-Герой». С учетом изложенного проект закона города Севастополя приводит положения Устава города Севастополя в соответствие с упомянутым Указом Президиума Верховного Совета СССР в части используемого терминологического аппарата”.

Отвлечемся от депутатских выводов и попробуем поискать правду сами.

Но вначале немного истории.

Многим наверняка известно, что такой привычный для нас великий праздник «День Победы» долгие годы в стране не отмечался, более того он был обычным рабочим днем.

8 мая 1945 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ

Однако 24 декабря 1947 года Президиума Верховного Совета CCCP отменил выходной в день празднования Дня Победы.

Существует много версий, почему руководство страны пошло на такой шаг, но в рамках данной статьи опустим конспирологию, поскольку нас интересуют только факты.

Интересно отметить, что пришедший к руководству страной и партией Никита Хрущев ничего в этом вопросе не изменил.

30 июня 1941 г., был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) – чрезвычайный высший государственный орган СССР, к которому перешла вся полнота государственной власти.

ГКО наделялся широкими законодательными, исполнительными и распорядительными функциями, он объединял военное, политическое и хозяйственное руководство страны. Постановления и распоряжения ГКО имели силу законов военного времени и подлежали беспрекословному исполнению всеми партийными, государственными, военными, хозяйственными и профсоюзными органами.

Выполнив свои функции, Государственный Комитет Обороны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 г. был расформирован.

1 мая 1945 года Верховный главнокомандующий И.Сталин объявил приказ № 20, которым предписывал:

Сегодня, 1 Мая, произвести салют в столицах союзных республик: Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Кишиневе, Вильнюсе, Риге, Таллине, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе – двадцатью артиллерийскими залпами.

Это первое упоминание в нормативном акте о Севастополе как о городе – герое.

Но можно ли расценивать эту фразу из Сталинского приказа, как доказательство того, что на момент его издания Севастополь, наряду со Сталинградом, Ленинградом и Одессой, уже имел статус города – героя?

Без серьезной работы в архивах что-либо однозначно утверждать трудно, но с другой стороны известно, что Хрущев очень серьезно «почистил» архивы.

Поэтому, обратим внимание, что город Москва, в приказе, упоминается только в качестве столицы, и не упоминается в качестве города – героя.

Что происходило с этой историей дальше?

После отстранения от власти Никиты Хрущева, бразды правления партией и страной взял в свои руки бывший фронтовик Леонид Брежнев.

Именно при Брежневе и по его инициативе появились Указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении городам звания «город – герой»

Интересно сравнить тексты некоторых Указов, которые были изданы в один день – 8 мая 1965 года, в канун празднования двадцатилетней годовщины победы в Великой Отечественной Войне.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССРО ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ МОСКВЕ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД-ГЕРОЙ»

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися столицы Союза Советских Социалистических Республик города Москвы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменовании 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. присвоить городу Москве почетное звание «Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Москва, Кремль.8 мая 1965 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Микоян.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССРМ. Георгадзе.

Теперь сравним предыдущий текст с текстом Указа о награждении Севастополя

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О ВРУЧЕНИИ ГОРОДУ-ГЕРОЮ СЕВАСТОПОЛЮ ОРДЕНА ЛЕНИНА И МЕДАЛИ “ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

“За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города Севастополя в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. вручить городу-герою Севастополю орден Ленина и медали «Золотая Звезда».

Москва, Кремль.8 мая 1965 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Микоян.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССРМ. Георгадзе.

Аналогичные «Севастопольскому» Указу, тексты Указов о вручении медали «Золотая Звезда», городам Ленинграду, Волгограду и Одессе. Единственное отличие, что городу Ленинграду орден Ленина не вручили, а только упомянули: «вручить городу-герою Ленинграду, ранее награжденному за эти заслуги орденом Ленина, медаль «Золотая Звезда»

Получается, что рушится созданный многими годами и писателями миф о том, что Севастополь 8 мая 1965 года был награжден почетным званием «Город-Герой».

В отличие от той же Москвы, Севастополю вручили соответствующий орден и медаль, никакого упоминания о том, что ему присваивается почетное звание «Город –Герой».

Следовательно, в Кремле, в те годы, ни у кого не возникало сомнений в том, что Севастополь, Сталинград, Ленинград и Одесса, получили свое высокое звание в последние дни войны далекого 1945 года.

8 мая 1965 года, Президиум Верховного Совета СССР своим Указом утвердил положение «О почетном звании «Город – Герой».

В 1980 году в этот Указ были внесены изменения, согласно которым почетное звание стало именоваться «Высшая степень отличия»

Именно это обстоятельство сподвигло депутатов менять преамбулу Устава Севастополя.

Если следовать их логике, то надо сразу принять закон о Флаге Севастополя, который до сих пор отсутствует, на котором, согласно Положению, изображаются орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Да и властям города Москвы стоит призадуматься, ведь в «их «наградном» Указе, черным по белому написано: «присвоить почетное звание». В уставе столицы до сей поры написано:

Московская городская Дума:

– руководствуясь Конституцией Российской Федерации; – выражая волю и интересы жителей города Москвы; – признавая права и свободы человека и гражданина, утверждая социальный и межнациональный мир и согласие; – желая возродить, сохранить и неуклонно развивать духовные, культурные и интернациональные традиции нашего города; – воздавая дань уважения ратным и трудовым подвигам москвичей, чей массовый героизм, мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны отмечены присвоением городу Москве почетного звания “Город – герой”; – стремясь к наилучшей организации и устройству городской жизни на принципах демократии; – добиваясь большей эффективности в деятельности органов власти, обеспечения законности действий всех органов и должностных лиц; – учитывая статус города Москвы как субъекта Российской Федерации – города федерального значения, столицы Российской Федерации, принимает настоящий Устав – Основной закон города Москвы.

Но если говорить серьезно, то приводить Устав Города, в соответствие с недействующим нормативным актом советского периода, не совсем корректно.

Но вопрос действительно есть, и оставлять его без внимания нельзя. Наверное, было бы правильно обратиться к научному сообществу Севастопольских историков, многие из которых имели или имеют доступ для работы в архивах, провести семинар или конференцию, что бы получить однозначное мнение по вопросу даты присвоения нашему города статуса «Город –Герой».

Борис Бритва

Источник: Портал Информер