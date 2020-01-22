Севастопольские депутаты опять отличились. Дубовик собрался «изобретать велосипед», а Щербакова нашла «мастодонтов»

В Стратегии развития Севастополя, утверждённой законом города № 357-ЗС 21 июля 2017 года, отрасль туризма заявлена как одна из приоритетных. Естественно, что стратегическая сессия по развитию туризма, прошедшая 17-18 января, вызвала немалый интерес у всех, кто имеет непосредственное отношение к данной сфере, да и у многих севастопольцев.

Из довольно скудного сообщения на сайте правительства города трудно понять, какие конкретные предложения прозвучали на сессии. Из других источников стало известно об одном предложении, которое озвучила заместитель губернатора Мария Литовко.

«Например, соединение всего города воздушным метро, Нам, безусловно, нужны канатные дороги», – сказала она.

Известно также, что в работе сессии приняли участие более 100 человек – представители федеральных органов и органов исполнительной государственной власти, организаций сферы туризма города Севастополя, общественных организации, представители музеев и высших учебных заведений. Подавляющее большинство – люди бизнеса и общественники.

На своей странице в Фейсбук председатель комитета по экономике Заксобрания Евгений Дубовик выложил фото и краткий комментарий, — «Очень интересная и плодотворная сессия. Теперь основная работа за Управлением туризма, Корпорацией развития и Координационным советом. Помощь будет!».

Следом посыпались вопросы, один из которых касался Координационного совета по развитию туризма и туристской деятельности.

В совет кто вошёл из местных, – закономерно поинтересовались севастопольцы, – или опять «грамотеи» от инопланетных существ. Кто из местных в этом Совете, ещё раз – где мАстадонты Севастопольского пула???.

И тут в беседу авторитетно вступила депутат Татьяна Щербакова, возглавляющая ещё один комитет Заксобрания, — «Кор. Совет работает с 2017 года. Мастодоны Зубарева С.В, Зелинский Б.А., ныне покойный Негребецкий и т.д.».

От этого ответа прям-таки оторопь взяла. Понятно, что не все с головой дружат. Но не до такой же степени? «Ныне покойный» «мастодонт» до сих пор входит в Координационный совет…

Дадим депутату совет: прежде, чем употреблять какие-либо слова, надо для начала ознакомиться с их значением.

Специально для Щербаковой из толкового словаря Ефремовой:

«Мастодонт» – 1.Крупное вымершее млекопитающее отряда хоботных третичного периода, внешним видом напоминающее слона.

2. перен. разг. Кто-л. или что-л., отличающиеся огромными размерами. Например, «Не человек, а мастодонт» (о ком-нибудь большом и неуклюжем, порой диком по виду).

«Всезнающая» Щербакова не поленилась и дала ссылку на сайт правительства города. В свою очередь, мы тоже не поленились и открыли эту ссылку, где дана информация о двух заседаниях Координационного совета 25 июля и 29 сентября 2017 года.

Неужели с момента создания (постановление правительства № 502-ПП от 6 июля 2017 г.) заседания больше не проводились? Ведь такой важный консультативно-совещательный орган! Создан, как следует из постановления, — «с целью обеспечения эффективной координации деятельности в сфере развития туризма и туристской деятельности, определения приоритетных направлений развития туризма, участия в разработке программ содействия развитию туризма».

Поискали ещё и нашли на сайте Роспотребнадзора информацию о третьем заседании, — «07 февраля 2019 года в Правительстве Севастополя под председательством заместителя Губернатора Севастополя Кусова И.С. состоялось заседание Координационного совета по развитию туризма и туристической деятельности. На заседании рассмотрены вопросы и приняты решения по вопросам развития туристической сферы, оказания качественных туристических услуг, концепции развития детского туризма в городе Севастополе, в которую даны предложения по разработке механизма соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами».

Да уж. Собственно, чего ожидать от этого совета, если в него и дальше будут входить такие «мастодоны», как Щербакова.

Удивила не только Татьяна Михайловна своим диковинным восприятием загробного мира, но и Евгений Дубовик, упоминающий о Координационном совете, как о «создаваемом».

Специально для Дубовика. Евгений Георгиевич, чтобы дважды не «изобретать велосипед», ознакомьтесь на досуге с законом № 333-ЗС «О туризме и туристской деятельности в городе Севастополе», в котором определены функции данного совета, а также с соответствующим постановлением правительства № 502- ПП, содержащим информацию о созданном в 2017 году Координационном совете.

Без этих знаний, какой с вас помощник?

Источник: Портал Информер