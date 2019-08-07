Севастопольские дети будут пытаться попасть к Сергею Полунину

7 августа 2019     15
Севастопольские дети будут пытаться попасть к Сергею Полунину

11-12 августа в Севастополе пройдут вступительные экзамены первого набора в академию хореографии, ректором и художественным руководителем которой является всемирно известный артист балета Сергей Полунин.

11 августа состоятся вступительные испытания для детей, поступающих в первую группу (первоклассники), а 12 августа – для учеников второго класса.

Для ребят более старшего возраста будет проведен набор в студию при академии.

«Уже осенью мы должны начать обучение по программе подготовительных классов. Поэтому отбор двадцати детей на бюджетное отделение решили организовать в середине августа», – сообщил балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов, курирующий создание академии хореографии в Севастополе.

Напомним, что распоряжение о создании Академии хореографии и Театра оперы и балета в Севастополе в начале июня подписал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Эти объекты станут частью культурно-образовательного и музейного комплекса на Мысе Хрустальный.

А уже в июне и июле прошли предварительные просмотры для детей, которые хотят учиться в академии хореографии. Специалисты просмотрели около 180 детей. 

«Очень много талантливых детей. Некоторые настолько хорошие, что, если они не появятся на вступительных экзаменах, я лично буду звонить родителям, убеждать, что ребенку нужно заниматься балетом.

Есть разные подходы к отбору, но я не хочу ставить рамки, потому что все развитие впереди. У одного красивые стопы, у другого – длинные руки, у третьего – высокий прыжок. У кого-то не такие красивые линии тела, но энергия просто выплескивается.

Все важно и все можно развивать. В нашей академии будет индивидуальный подход к работе с детьми. Главная проблема, которую я увидел, у нас в академии всего 20 бюджетных мест,  это мало. Мне жалко отпускать таких талантливых детей.

Какое-то число мест мы дополнительно оплатим через Благотворительный фонд поддержки и развития искусств, который открыли буквально на днях. Будем разговаривать с государством, со спонсорами о поддержке талантливых детей. У меня не осталось никаких сомнений, что мы сможем создать в Севастополе лучшую балетную школу в мире», – отметил Сергей Полунин.

Вступительные экзамены в академию хореографии будут проходить в спорткомплексе «Муссон» (ул. Вакуленчука, д. 29). 11 и 12 августа регистрация будет открыта с 9.00, экзамены начнутся в 10.00.

 

Источник: Портал Информер

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