Источник: Портал Информер
Севастопольские дети оказывали первую помощь и спасали людей (ФОТО)
29 мая 2019 19
Сейчас читают:
|
Названы самые популярные офшоры
Британские Виргинские острова возглавили рейтинг самых популярных налоговых убежищ в мире для корпораций. Список составила неправительственная организация Tax Justice Network, …
|
Госдеп назвал последствия для Турции за покупку С-400
Если Турция завершит покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, США не будут поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35 и прекратят участие …
|
Вести Севастополь 29.05.2019 Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – В Севастополе открылся морской салон. Что показывают гостям? И какие темы обсуждают эксперты? – Всеобщая диспансеризация. …
Поделиться:
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!