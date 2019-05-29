Севастопольские дети оказывали первую помощь и спасали людей (ФОТО)

29 мая 2019     19
Севастопольские дети оказывали первую помощь и спасали людей (ФОТО)

Источник: Портал Информер

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