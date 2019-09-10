Севастопольские единоборцы провели тренировку со сборной России по ММА (ФОТО, ВИДЕО)

Для Федерации смешанного боевого единоборства “ММА” Севастополя уже стало ежегодной традицией принимать участие в учебно-тренировочных сборах, организованных Союзом “ММА” России.

На сборы в Крым, начиная с 2014 года, уже в шестой раз подряд приезжают самые титулованные единоборцы со всей России. Среди них чемпионы мира и Европы, а также победители чемпионата России.7 сентября сборная команда севастопольской Федерации “ММА” под руководством президента федерациии главного тренерав очередной раз приехала на общую тренировку с лучшими бойцами мирового и российского “ММА”.

В этот раз специально для севастопольских единоборцев главный тренер сборной России Геннадий Капшай провел тренировку по ударной технике, отрабатывались связки ударов руками с переходом в борьбу.

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Напомним, что сборная России по смешанному боевому единоборству проводит тренировочные сборы в городе Алушта на спортивной базе Министерства спорта РФ “Спарта”, готовится к чемпионату Европы. У севастопольских спортсменов была реальная возможность потренироваться с лучшими в мире бойцами по “ММА”, так как российские единоборцы являются сильнейшими спортсменами практически во всех весовых категориях уже на протяжении шести последних чемпионатов Мира и Европы.





Вторник, 10 сентября 2019 г. 1121

Источник: Портал Информер