Севастопольские единоборцы провели тренировку со сборной России по ММА (ФОТО, ВИДЕО)

10 сентября 2019     15
Севастопольские единоборцы провели тренировку со сборной России по ММА (ФОТО, ВИДЕО)

Для Федерации смешанного боевого единоборства “ММА” Севастополя уже стало ежегодной традицией принимать участие в учебно-тренировочных сборах, организованных Союзом “ММА” России.

На сборы в Крым, начиная с 2014 года, уже в шестой раз подряд приезжают самые титулованные единоборцы со всей России. Среди них чемпионы мира и Европы, а также победители чемпионата России.7 сентября сборная команда севастопольской Федерации “ММА” под руководством президента федерации Сергея Кота и главного тренера Захара Кучерявого в очередной раз приехала на общую тренировку с лучшими бойцами мирового и российского “ММА”.

В этот раз специально для севастопольских единоборцев главный тренер сборной России Геннадий Капшай провел тренировку по ударной технике, отрабатывались связки ударов руками с переходом в борьбу.

Напомним, что сборная России по смешанному боевому единоборству проводит тренировочные сборы в городе Алушта на спортивной базе Министерства спорта РФ “Спарта”, готовится к чемпионату Европы. У севастопольских спортсменов была реальная возможность потренироваться с лучшими в мире бойцами по “ММА”, так как российские единоборцы являются сильнейшими спортсменами практически во всех весовых категориях уже на протяжении шести последних чемпионатов Мира и Европы.


Вторник, 10 сентября 2019 г. 1121

Источник: Портал Информер

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