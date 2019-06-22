Севастопольские единороссы провели литературно-патриотический митинг-реквием

21 июня на площади Нахимова по инициативе Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся литературно-патриотический митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. Мероприятие прошло в рамках проекта «Севастополь – гордость России». Артисты и творческие коллективы города исполнили песни и прочли стихотворения о Великой Отечественной войне.

«В преддверии Дня памяти и скорби мы вспоминаем защитников города-героя Севастополя и нашей великой необъятной Родины. Севастополь одним из первых принял удары немецко-фашистских захватчиков. Это мероприятие должно нам напомнить о том, как страшна война, как страшно, когда рвутся снаряды, гибнут люди. Мы отдаем дань памяти тем, кто пал за Великую Победу, и безмерно благодарим ныне живущим ветеранам», – сказал первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

Майор Вооруженных Сил Российской Федерации, победитель предварительного голосования партии «Единая Россия» по общегородскому округу Алексей Климов отметил, что «для будущих поколений важно чтить память предков».

«Страна, нация, народ, которые не помнят прошлого, не имеют право на будущее. И когда мы чтим память погибших, прославляем живых, мы таким образом даем право на жизнь будущим поколениям. 21-го, 22-го июня любого года такие, как сегодня в Севастополе, мероприятия проходят во всех городах России, в них принимают участие дети, взрослые, ветераны, кадеты. Это крайне важно для нашего государства, которое имеет многовековую историю. Слава русского оружия гремела, и мы всегда побеждали. История не знает ни одной войны, в которой бы не победила наша страна. И все эти войны были оборонительными, мы всегда защищали себя и тех, кто нуждался в этой защите», – подчеркнул Климов.

Память павших в годы Великой Отечественной войны собравшиеся почтили минутой молчания. В завершении мероприятия участники митинга-реквиема проследовали от площади Нахимова к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. и возложили цветы к Вечному огню.