Севастопольские жириновцы готовы работать с врио губернатора

Депутат Законодательного собрания Илья Журавлёв прокомментировал назначение нового врио губернатора Севастополя.
«ЛДПР – это оппозиционная партия и нам по-своему досадно, что назначенный вчера врио губернатора Михаил Развожаев не является членом нашей партии. В любом случае, мы уважаем решение президента РФ и подтверждаем, что будем работать с любым губернатором города, назначенным или избранным.–>
Хотим пожелать успехов Михаилу Владимировичу на новом высоком посту и подтверждаем, что будем однозначно работать с губернатором, если это будет во благо Севастополя», — сказал Журавлев.
Он также озвучил свое видение перспектив врио губернатора.
«Я глубоко убеждён, что новый врио в скорейшем времени разберётся с обстановкой, с теми делами, которые ему передал предыдущий губернатор. Думаю, что положительные решения будут приняты совсем скоро», — отметил Илья Журавлёв.
Источник: Портал Информер
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