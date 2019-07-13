Севастопольские жириновцы готовы работать с врио губернатора

13 июля 2019     13
Севастопольские жириновцы готовы работать с врио губернатора

 

Депутат Законодательного собрания Илья Журавлёв прокомментировал назначение нового врио губернатора Севастополя.

«ЛДПР – это оппозиционная партия и нам по-своему досадно, что назначенный вчера врио губернатора Михаил Развожаев не является членом нашей партии. В любом случае, мы уважаем решение президента РФ и подтверждаем, что будем работать с любым губернатором города, назначенным или избранным.–>

Хотим пожелать успехов Михаилу Владимировичу на новом высоком посту и подтверждаем, что будем однозначно работать с губернатором, если это будет во благо Севастополя», — сказал Журавлев.

Он также озвучил свое видение перспектив врио губернатора.

«Я глубоко убеждён, что новый врио в скорейшем времени разберётся с обстановкой, с теми делами, которые ему передал предыдущий губернатор. Думаю, что положительные решения будут приняты совсем скоро», — отметил Илья Журавлёв.

Источник: Портал Информер

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