Севастопольские жириновцы идут на выборы во главе с Жириновским

27 июня на партийной конференции был утвержден партийный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя от региональной организации ЛДПР.

В него вошли следующие претенденты на кресло депутата:

1. Жириновский Владимир Вольфович;

2. Журавлев Илья Григорьевич;

3. Куринов Андрей Владимирович;

4. Гордиенко Артем Александрович;

5. Поддубный Артур Валерьевич;

6. Живодуев Сергей Александрович;

7. Азарин Михаил Игоревич;

8. Богодухова Юлия Николаевна;

9. Самойленко Наталия Сергеевна;

10. Этенко Виктория Сергеевна;

11. Бусыгина Лариса Семеновна;

12. Иващенко Ольга Юрьевна;

13. Орел Виктор Алексеевич;

14. Строев Юрий Владимирович;

15. Пожарская Людмила Владимировна;

16. Ахмедов Алишер Арорович;

17. Дементьев Александр Викторович;

18. Малько Людмила Александровна;

19.Потремай Александр Сергеевич;

20. Вышлов Виталий Владимирович;

21. Корниенко Сергей Дмитриевич;

22. Джуркин Алексей Сергеевич;

23.Чудовская Елена Юрьевна;

24. Быстров Сергей Юрьевич.

Что можно сказать? Ранее мы уже писали о списке претендентов от «Справедливой России» и отмечали, что он, мягко говоря, далек от идеала. Казалось бы, составить худший список просто невозможно, но севастопольские либерал-демократы все-таки умудрились это сделать.

Фамилии претендентов не говорят ничего не только простому избирателю, но и искушенным специалистам в области севастопольской политики.

Складывается впечатление, что глава севастопольских жириновцев Илья Журавлев посчитал, что фамилия Владимира Жириновского уже является залогом победы, а всё остальное – просто дело техники.

Мы не сомневаемся, что скандальный лидер ЛДПР принесет своим севастопольским однопартийцам 2-3% голосов, но вот хватит ли этого для прохождения барьера – вопрос весьма и весьма спорный.

Видимо, это понимает и сам Журавлев, который для подстраховки решил пойти еще и по одномандатному округу № 6.

Между тем главная интрига, которая разрешилась после публикации избирательных списков ЛДПР, заключалась вовсе не в фамилиях претендентов, а в том, чем закончится внутренний конфликт в самой партии.

Дело в том, что в руководстве регионального отделения шла жесткая борьба между Ильей Журавлевым и Игорем Валисом за власть в партии. Каждый из соперников пытался впихнуть в список своих людей.

Итог этой схватки оказался печальным для Валиса: он не только не попал в партийный список, но и был вычеркнут из списка кандидатов-одномандатников.

Мы созвонились с Игорем Валисом и попросили его прокомментировать партийный список, теперь уже, видимо, его бывших партийных товарищей. Но Валис от каких-либо комментариев отказался, отметив лишь, что он шокирован произошедшим событием.

Именно в подоплеке борьбы с Валисом и кроется секрет составления партийного списка ЛДПР. В первую пятерку вошли лица, так или иначе связанные с Журавлевым и, по сути, являющиеся его клиентелой.

При этом желание Журавлева освободиться от возможных соперников было столь велико, что даже наиболее узнаваемый претендент на депутатское кресло в списке – Сергей Живодуев – был задвинут на шестое место. Видимо, чтобы лишить его всяких шансов пройти по партийному списку.

Сергей Живодуев

Это и неудивительно, ведь в случае прохождения в Заксобрание, конфликт внутри ЛДПР разгорится с новой силой. Только вместо Валиса появится Живодуев.

А шансы попасть в Заксобрание у Живодуева есть, они весьма большие.

В список кандидатов от ЛДПР по одномандатным округам вошли:

Округ №1 – Богодухова Юлия Николаевна;

Округ №2 – Потремай Александр Сергеевич;

Округ №3 – Корниенко Сергей Дмитриевич;

Округ №4 – Поддубный Артур Валерьевич;

Округ №5 – Живодуев Сергей Александрович;

Округ №6 – Журавлев Илья Григорьевич;

Округ №7 – Самойленко Наталия Сергеевна;

Округ №8 – Ахмедов Алишер Арорович.

Сразу же отметим, что шансы у Журавлева на победу в округе мы оцениваем, как невысокие. Здесь ему предстоит столкнуться сразу же с двумя тяжеловесами – Сергеем Колбиным от «Единой России» и Максимом Мишиным.

Сергей Колбин может рассчитывать на былые заслуги и поддержку силовиков

У Сергея Живодуева шансы на победу намного выше. Его соперником на округе является любительница светских развлечений и балов Татьяна Щербакова, у которой кроме двойного брэнда – «Единая Россия» и «команда Чалого», нет больше никаких заслуг перед своими избирателями.

Что касается остальных претендентов от ЛДПР, то им предстоит участвовать в выборах лишь в качестве статистов и надеяться только на счастливый случай.