Севастопольские жириновцы идут на выборы во главе с Жириновским

27 июня на партийной конференции был утвержден партийный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Севастополя от региональной организации ЛДПР.
В него вошли следующие претенденты на кресло депутата:
1. Жириновский Владимир Вольфович;
2. Журавлев Илья Григорьевич;
3. Куринов Андрей Владимирович;
4. Гордиенко Артем Александрович;
5. Поддубный Артур Валерьевич;
6. Живодуев Сергей Александрович;
7. Азарин Михаил Игоревич;
8. Богодухова Юлия Николаевна;
9. Самойленко Наталия Сергеевна;
10. Этенко Виктория Сергеевна;
11. Бусыгина Лариса Семеновна;
12. Иващенко Ольга Юрьевна;
13. Орел Виктор Алексеевич;
14. Строев Юрий Владимирович;
15. Пожарская Людмила Владимировна;
16. Ахмедов Алишер Арорович;
17. Дементьев Александр Викторович;
18. Малько Людмила Александровна;
19.Потремай Александр Сергеевич;
20. Вышлов Виталий Владимирович;
21. Корниенко Сергей Дмитриевич;
22. Джуркин Алексей Сергеевич;
23.Чудовская Елена Юрьевна;
24. Быстров Сергей Юрьевич.
Что можно сказать? Ранее мы уже писали о списке претендентов от «Справедливой России» и отмечали, что он, мягко говоря, далек от идеала. Казалось бы, составить худший список просто невозможно, но севастопольские либерал-демократы все-таки умудрились это сделать.
Фамилии претендентов не говорят ничего не только простому избирателю, но и искушенным специалистам в области севастопольской политики.
Складывается впечатление, что глава севастопольских жириновцев Илья Журавлев посчитал, что фамилия Владимира Жириновского уже является залогом победы, а всё остальное – просто дело техники.
Мы не сомневаемся, что скандальный лидер ЛДПР принесет своим севастопольским однопартийцам 2-3% голосов, но вот хватит ли этого для прохождения барьера – вопрос весьма и весьма спорный.
Видимо, это понимает и сам Журавлев, который для подстраховки решил пойти еще и по одномандатному округу № 6.
Между тем главная интрига, которая разрешилась после публикации избирательных списков ЛДПР, заключалась вовсе не в фамилиях претендентов, а в том, чем закончится внутренний конфликт в самой партии.
Дело в том, что в руководстве регионального отделения шла жесткая борьба между Ильей Журавлевым и Игорем Валисом за власть в партии. Каждый из соперников пытался впихнуть в список своих людей.
Итог этой схватки оказался печальным для Валиса: он не только не попал в партийный список, но и был вычеркнут из списка кандидатов-одномандатников.
Мы созвонились с Игорем Валисом и попросили его прокомментировать партийный список, теперь уже, видимо, его бывших партийных товарищей. Но Валис от каких-либо комментариев отказался, отметив лишь, что он шокирован произошедшим событием.
Именно в подоплеке борьбы с Валисом и кроется секрет составления партийного списка ЛДПР. В первую пятерку вошли лица, так или иначе связанные с Журавлевым и, по сути, являющиеся его клиентелой.
При этом желание Журавлева освободиться от возможных соперников было столь велико, что даже наиболее узнаваемый претендент на депутатское кресло в списке – Сергей Живодуев – был задвинут на шестое место. Видимо, чтобы лишить его всяких шансов пройти по партийному списку.
Сергей Живодуев
Это и неудивительно, ведь в случае прохождения в Заксобрание, конфликт внутри ЛДПР разгорится с новой силой. Только вместо Валиса появится Живодуев.
А шансы попасть в Заксобрание у Живодуева есть, они весьма большие.
В список кандидатов от ЛДПР по одномандатным округам вошли:
Округ №1 – Богодухова Юлия Николаевна;
Округ №2 – Потремай Александр Сергеевич;
Округ №3 – Корниенко Сергей Дмитриевич;
Округ №4 – Поддубный Артур Валерьевич;
Округ №5 – Живодуев Сергей Александрович;
Округ №6 – Журавлев Илья Григорьевич;
Округ №7 – Самойленко Наталия Сергеевна;
Округ №8 – Ахмедов Алишер Арорович.
Сразу же отметим, что шансы у Журавлева на победу в округе мы оцениваем, как невысокие. Здесь ему предстоит столкнуться сразу же с двумя тяжеловесами – Сергеем Колбиным от «Единой России» и Максимом Мишиным.
Сергей Колбин может рассчитывать на былые заслуги и поддержку силовиков
У Сергея Живодуева шансы на победу намного выше. Его соперником на округе является любительница светских развлечений и балов Татьяна Щербакова, у которой кроме двойного брэнда – «Единая Россия» и «команда Чалого», нет больше никаких заслуг перед своими избирателями.
Что касается остальных претендентов от ЛДПР, то им предстоит участвовать в выборах лишь в качестве статистов и надеяться только на счастливый случай.
Источник: Портал Информер