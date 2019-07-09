Севастопольские коммунисты опять митинговали возле здания Заксобрания (ФОТО, ВИДЕО)

9 июля 2019     44
Севастопольские коммунисты опять митинговали возле здания Заксобрания (ФОТО, ВИДЕО)

9 июля севастопольский городской комитет КПРФ провел пикет возле Законодательного собрания в поддержку советского герба Севастополя. 

Подробности в видео:

Напомним, что сегодня также стало известно о том, что руководители всех ветеранских организаций Севастополя направили в адрес председателя Законодательного Собрания Екатерины Алтабаевой обращение, в котором выступи с поддержкой законопроектов «О гербе» и «О флаге». Подписи под документом поставили более 20 заслуженных ветеранов города.

«Севастопольцы не просят, а требуют сохранить символику! Наши флаг и герб. Надеюсь, Вы примите решение и услышите людей, которые вас избирали. Горожане ждут! Поймите севастопольцев!», – призвал депутатов почетный житель Севастополя Анатолий Филиппов.

Несмотря на поддержку действующей символики со стороны большинства горожан депутаты Законодательного Собрания не поддержали законопроекты, предложенные главой города.

8 июня 2018 года губернатор Дмитрий Овсянников впервые внес на рассмотрение Законодательного Собрания законопроекты «О гербе» и «О флаге». Параллельно на сайте правительства Севастополя был проведен опрос. 

По результатам народного голосования подавляющее большинство (79% жителей) выступили за сохранение действующего герба. За дореволюционный вариант городского символа проголосовало лишь 18% горожан, а 3% севастопольцев сочли, что для города необходимо разработать новую символику.

Источник: Портал Информер

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