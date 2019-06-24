Севастопольские «льготники» могут получать медикаменты бесплатно (АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ)

24 июня 2019     18
Севастопольские «льготники» могут получать медикаменты бесплатно (АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ)

В Севастополе льготные категории граждан могут получать жизненно необходимые медикаменты бесплатно. 

Что для этого необходимо?

При наличии заболевания и льготы следует прийти к своему лечащему врачу за рецептом. С ним пациент обращается в любой из пунктов отпуска льготных препаратов.Рецепт, выписанный пенсионеру, инвалиду первой группы, ребенку-инвалиду или страдающему хроническим заболеванием, требующим длительного курсового лечения, действителен 90 дней, в других случаях — 15 или 30 дней.

Перед тем, как идти в медучреждение, можно уточнить наличие нужного лекарства по телефонам Единого контакт-центра:

8 (800) 5-800-800 — с мобильных телефонов;

–>

0 (800) 5-800-800 — со стационарных телефонов.

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К сведению, контакт-центр работает каждый день с 8:00 до 17:00 (звонок бесплатный).
При отсутствии необходимого лекарства фармацевт поставит рецепт на отсроченное обеспечение и внесет его в журнал неудовлетворенного спроса. Как только оно появится, пациента сразу же оповестят с помощью телефонного звонка или sms.Также с вопросами льготного лекарственного обеспечения пациенты всегда могут обратиться к ответственным сотрудникам медицинских учреждений, в контакт-центр или в департамент здравоохранения — лично, по телефону 54-23-67 или по электронной почте sevzdrav@sev.gov.ru.

Кто имеет право получать жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты для медицинского применения?

— федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг и написавшие заявление на предоставление лекарств и медицинских изделий в натуральном выражении. Детям-инвалидам при наличии медицинских показаний выписываются рецепты не только на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, но и на специализированные продукты лечебного питания;

— региональные льготники при условии постоянной или временной регистрации в Севастополе;

— жители осаждённого Севастополя;

— граждане с некоторыми заболеваниями или состояниями, предусмотренными Законом Севастополя № 209.

В текущем году департаменту здравоохранения на льготное лекарственное обеспечение выделены деньги из федерального и регионального бюджетов на сумму более 545,5 млн рублей. Дополнительно выделены финансы на приобретение антиретровирусных препаратов свыше чем на 5,5 млн рублей.

Источник: Портал Информер

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