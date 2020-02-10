Севастопольские мамы предоставляют бесплатную юридическую консультацию

Вопрос получения бесплатной и квалифицированной юридической консультации в Севастополе для многих граждан по-прежнему остается проблематичным.

Да, в городе много юристов, компаний, оказывающих юридическое консультирование, но цена вопроса доступна далеко не всем.

Между тем, в городе большая часть населения имеет доход чуть выше прожиточного уровня, зачастую и ниже.

К малообеспеченным гражданам относятся многодетные семьи, родители детей-инвалидов, пенсионеры, матери-одиночки. И когда у этих людей возникает жизненная необходимость разобраться в буквах закона с помощью специалистов юриспруденции, людям практически не к кому обратиться.

Найти бесплатную юридическую консультацию в Севастополе практически невозможно.

Но для севастопольских семей в городе есть своего рода палочка-выручалочка. Это бесплатная юридическая помощь по вопросам гражданского права, которая предоставляется квалифицированными юристами СРОО «Севастопольские мамы».

Программа юридической помощи работает более двух лет. Только за последний 2019 год юристами было проведено 174 юридические консультации.

Основные вопросы, с которыми обращались граждане, – это условия и порядок распоряжения средствами МСК, льготы многодетным и другим категориям социально незащищенных лиц, вопросы наследования и раздела имущества, порядок выплаты алиментов и других обязательств.

Кроме того, юристы неоднократно помогали обратившимся гражданам в составлении жалоб в прокуратуру и другие инстанции.

Также и организацией «Севастопольские мамы» юристами для прокуратуры города были составлены жалобы о незаконных поборах в школах и детских садах, о ненадлежащем исполнении условий содержания в ДОУ Севастополя, которые не остались без внимания и безответными со стороны работников юстиции.

«Наши юристы взяли на себя обязательства по ведению некоторых дел в судах по защите прав несовершеннолетних, – отметила председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева. — Юридическая безграмотность – бич современной жизни.

Люди обращаются в суды, в органы надзора, прокуратуру, не зная, к какой статье закона апеллировать, как и на основе каких прописанных прав они могут защитить себя, свое имущество.

Да даже чтобы написать правильно заявления нужны подсказки и помощь специалистов юриспруденции.

Но кто поможет этим людям, если, допустим, у них просто нет средств оплатить даже одну консультацию? Ситуация патовая? Плохо, что в нашем городе ни власти, ни депутатский корпус не уделяют должного внимания данному вопросу. Получается, что только общественникам близки и понятны проблемы юридической защищенности граждан. А в городе таких очень много. Потому наши юристы продолжают вести прием. В спектре гражданского права нет вопросов, на которые они не помогли бы найти ответ».

Общественники не останавливаются на достигнутом.

«Севастопольскими мамами» прорабатываются вопросы по оказании бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим за пределами Севастополя, но территориально входящие в состав города федерального значения. А также рассматривается вопрос выезда юристов организации «Севастопольские мамы» для проведения юридических консультаций в сельской местности.

Елена Алексеевна продолжила: «Да, мы, конечно, хотим помочь многим людям, в том числе и тем, кто проживают вдали от центра Севастополя. Но здесь есть масса аспектов, включая и транспорт, расходы на бензин, информирование средствами массовой информации населения о том, что такую консультацию действительно получить можно. Где и когда, куда выезжать нашим юристам? Сейчас мы прорабатываем данные вопросы. Надеюсь, у нас все получится. Фактически при отсутствии доступных бесплатных юридических консультаций в городе остается только сказать: «Если не мы, то кто же?».

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 275

Источник: Портал Информер