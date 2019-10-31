Севастопольские мамы спасают мир от свалок (ВИДЕО)

Октябрь – последний экосбор перед закупкой саженцев, поэтому время подводить окончательные итоги нашей с вашим работы за целый год.

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В октябре мы с вами сдали пластика, макулатуры и алюминиевых банок еще на 3411 рублей. А это еще 13+ деревьев вместо целой грузовой машины хлама. Кроме этого, в октябре наши друзья, фирма по продаже бутилированной воды, сдали для нашего проекта крышек аж на 3250 рублей.

А еще в этом месяце получилось так, что продуктовые наборы мы выдаем позже экосубботы, то есть в общем нашем сборе нет тех 180 наборов по 200 крышечек каждый. Но будут.

И, кстати, когда некоторые граждане спрашивают, будем ли мы снова работать «нормально», то есть просто метать корм, не прося взамен крышек, то мы официально отвечаем – нет.

Потому что люди, получающие продуктовые наборы, приносят еще около 60 кг крышек. А наши мероприятия по «продаже» велосипедов, часов, билетов за алюминиевые банки дают нам четырехкратное увеличение сбора. Что бы ни рассказывали нам про сознательность и личные душевные порывы, практика показывает, что одних порывов недостаточно, а поощрения работают в 4 раза лучше.

Все сознательные приходят в экосубботу. Иной раз даже дерево посадить негде – не ради этого они тратят выходной, не затем складируют на балконе бутылки от шампуней и коробки от каш. А потому, что понимают, что эффективный раздельный сбор — это совершенная необходимость. А сомневающимся приходится помогать, потому что это общее дело, тут как нигде важны объединенные усилия.

В этот раз хотелось бы отметить, что было очень мало явного мусора – того, что не соответствует протоколу (протокол, кто забыл, тут – https://vk.com/sevmamacom?w=wall-144356724_123230 ). Спасибо вам!!

Из хороших новостей, теперь можно и канистры от машинного масла (вот уж не думала!), если у вас есть – не выбрасывайте, если у вас есть муж/друг/брат, который работает автослесарем, то вы знаете, что делать.

В этот раз нас посетили аж две команды тележурналистов, впервые я прям подрастерялась, когда они попросили сказать, кто в основном принял участие в сборе. Потому что в этот раз среди самых ответственных граждан оказались представители всех возрастных и социальных категорий – и дедушки, и бабушки, и мамы с малятами, и те мамы, и папы с дочками, и подростки-волонтеры, и дамы с чудесными пёсиками, и те, кто через весь город ехал на велосипеде, и те, кто тащили свой пластик… не свой, мамин/папин аж из Ялты (не пропадать же добру!). Потому что это важно.

И, как обычно, фактаж – в этот раз мы с вами собрали – 128 килограмм пластика, 334 килограмм макулатуры и 30,5 килограммов алюминиевых банок на общую сумму = 3411 рублей! Этого хватит еще на 13 деревьев. Спасибо вам, люди!

Напоминаем, что акция наша не разовая. Посмотрите, пожалуйста, что именно можно сдавать. Список тут https://vk.com/sevmamacom?w=wall-144356724_123230 , ждем вас каждуюна Ленина, 36.

Елена Голубева,

СРОО «Севастопольские мамы»

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Четверг, 31 октября 2019 г. 137

Источник: Портал Информер