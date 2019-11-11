Севастопольские моржи открыли новый сезон

11 ноября 2019     16
Севастопольские моржи открыли новый сезон

Федерация зимнего плавания России в Севастополе приглашает на фестиваль «Золотая Балаклава-2019».

Севастопольские моржи жту вас 16 ноября 2019 г. в 11.00 на пляже «Городской» в Балаклаве.

В программе: торжественное открытие очередного сезона зимнего плавания в Севастополе, первенство Севастополя по зимнему плаванию (25, 50, 200 метров) и массовый заплыв.

Не хочешь плавать? Прекрасно проведи выходной день, будь зрителем соревнований и болей за наших!

Оргкомитет: +7(978)75-38-436 Алексей, +7(978)75-38-438 Лилия

Справка:

Севастопольский клуб зимнего плавания «Морж СССР» – официально зарегистрированная Управлением юстиции общественная организация спортивной ориентации, которая объединяет коллективы энтузиастов и любителей закаливания организма физическими и природными средствами, включая его наивысшую форму — плавание в ледяной воде.

Клуб занимается спортивно-оздоровительным закаливанием путем самооздоровления.



Понедельник, 11 ноября 2019 г. 33

Источник: Портал Информер

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