Севастопольские моржи открыли новый сезон

Федерация зимнего плавания России в Севастополе приглашает на фестиваль «Золотая Балаклава-2019».
Севастопольские моржи жту вас 16 ноября 2019 г. в 11.00 на пляже «Городской» в Балаклаве.
В программе: торжественное открытие очередного сезона зимнего плавания в Севастополе, первенство Севастополя по зимнему плаванию (25, 50, 200 метров) и массовый заплыв.
Не хочешь плавать? Прекрасно проведи выходной день, будь зрителем соревнований и болей за наших!
Оргкомитет: +7(978)75-38-436 Алексей, +7(978)75-38-438 Лилия
Справка:
Севастопольский клуб зимнего плавания «Морж СССР» – официально зарегистрированная Управлением юстиции общественная организация спортивной ориентации, которая объединяет коллективы энтузиастов и любителей закаливания организма физическими и природными средствами, включая его наивысшую форму — плавание в ледяной воде.
Клуб занимается спортивно-оздоровительным закаливанием путем самооздоровления.
Понедельник, 11 ноября 2019 г. 33
Источник: Портал Информер