Севастопольские огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме

10 февраля в 16 часов 36 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений в СТ «Связист» произошел пожар.

К месту сразу же выдвинулось два отделения 6 пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения.

По прибытии подразделений к месту происшествия было установлено, что горит одноэтажный жилой дом. После вскрытия входной двери и проникновения звеном ГДЗС в помещение, был обнаружен один пострадавший. Сотрудниками скорой помощи на месте установлен факт его гибели.

Площадь пожара составила 25 квадратных метр.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю, полиции и следственного комитета РФ. Также к месту происшествия были вызваны сотрудники службы «104».

Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось в 16:53. Ликвидация открытого 17:08 Полная ликвидация возгорания произведена в 18:06.

Всего к ликвидации пожара привлекалось от МЧС России: 12 человек личного состава и 3 единицы техники.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 74

Источник: Портал Информер