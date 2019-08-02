Севастопольские пенсионеры счастливы?

2 августа 2019     14
Севастопольские пенсионеры счастливы?

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю обнародовало средний размер пенсии в севастопольском регионе по состоянию на 1 апреля текущего года. Это сумма составляет менее 14 тысяч рублей.

«Средний размер назначенных пенсий – 13 815 рублей. Численность пенсионеров – 114 769 человек», – указано в информации Крымстата.

Большая часть севастопольских пенсионеров – свыше 103 тысяч человек – получает страховые пенсии по старости. Её средний размер в Севастополе составляет 14,3 тысячи рублей.

Размер средней страховой пенсии по инвалидности – 8,9 тысяч рублей, по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) – 9,5 тысяч рублей.

Средняя пенсия по государственному пенсионному обеспечению – 9,3 тысячи рублей, социальной пенсии – 9 тысяч рублей.


Пятница, 2 августа 2019 г. 2526

Источник: Портал Информер

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