Севастопольские пиротехники ликвидировали советскую авиабомбу в районе мыса Херсонес (ФОТО)

15 ноября в морской акватории мыса Херсонес состоялась спецоперация по уничтожению советской авиабомбы ФАБ-50.

В ликвидации взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны приняли участие сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю, а также личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Авиабомба ФАБ-50 являлась наиболее распространённой среди используемых Советской армией и могла доставляться к цели практически любым бомбардировщиком.

Предназначалась для бомбардировки населенных пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры, поражения защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Длина такой бомбы – около 1 метра, вес 60 килограммов.

Боеприпас времён Великой Отечественной войны был обнаружен специалистами накануне в ходе отработки заявки. Он находился на глубине 3-х метров и на расстоянии 30 метров от береговой линии мыса Херсонес.

Сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю провели грунторазмывочные работы, остропку взрывоопасного предмета. Действие взрыва в воде распространяется на значительно большие расстояния, чем в воздушной среде – уничтожение бомбы на месте могло поставить под угрозу объекты, расположенные на берегу.

Потому было решено провести отбуксировку боеприпаса на безопасное расстояние и произвести его ликвидацию.

Приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности в ходе проводимых работ.

В районе проведения спецоперации было выставлено оцепление по береговой линии, организовано взаимодействие с ГУП ГС Севастопольский морской порт и пограничной службой ФСБ России (по линии дежурной службы) по ограничению судоходства в радиусе 3-х километров от места проведения операции.

Мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета прошли успешно. От Чрезвычайного ведомства в операции были задействованы 1 единица техники – плавсредство и 6 человек личного состава.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер