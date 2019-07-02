Севастопольские пожарники ликвидировали крупный пожар на лавандовом поле

2 июля в 9 часов 58 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что на Северной стороне Севастополя в районе микрорайона Учкуевка, близ улицы Челюскинцев, горит сухая растительность на лавандовом поле.
В условиях ветреной погоды пожар быстро распространялся по открытой территории, к моменту локализации его площадь составила 800 м². Слаженность действий и профессионализм севастопольских огнеборцев не позволили пламени охватить примыкающие к полю жилые постройки. В 11:23 пожар был полностью ликвидирован.
От МЧС на месте работали 4 единицы техники и 10 человек личного состава.«Хотелось бы обратить особое внимание жителей Севастополя на покос сухой травы на придомовых территориях – особенно садовых товариществ и отдельно стоящих домов, а также напоминает: если вы заметили огонь или дым в природной местности, как можно скорее сообщите об этом по номеру «101»», – сказал Сенчик.
Источник: Портал Информер