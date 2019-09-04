Севастопольские пожарные спасли женщину

Севастопольские спасатели потушили пожар на улице Томанская, где горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения. На пожаре спасена женщина.
«По прибытии было установлено, что горят бывшие в употреблении вещи и пристройка на площади 20 квадратных метров», – сообщает пресс-служба севастопольского главного управления МЧС.
Спасатели обнаружили пострадавшую, вынесли её на свежий воздух и передали медикам «скорой помощи».
Причины пожара устанавливаются.
Среда, 4 сентября 2019 г. 30
Источник: Портал Информер