Севастопольские пожарные спасли женщину

Спасатели обнаружили пострадавшую, вынесли её на свежий воздух и передали медикам «скорой помощи».

«По прибытии было установлено, что горят бывшие в употреблении вещи и пристройка на площади 20 квадратных метров» , – сообщает пресс-служба севастопольского главного управления МЧС.

Севастопольские спасатели потушили пожар на улице Томанская, где горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения. На пожаре спасена женщина.

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