Севастопольские пожарные спасли женщину

4 сентября 2019     35
Севастопольские пожарные спасли женщину

Севастопольские спасатели потушили пожар на улице Томанская, где горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения. На пожаре спасена женщина.

«По прибытии было установлено, что горят бывшие в употреблении вещи и пристройка на площади 20 квадратных метров», – сообщает пресс-служба севастопольского главного управления МЧС.

Спасатели обнаружили пострадавшую, вынесли её на свежий воздух и передали медикам «скорой помощи».

Причины пожара устанавливаются.


Среда, 4 сентября 2019 г. 30

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

WineFest 2019 в Севастополе: расширение границ (ФОТО)
WineFest 2019 в Севастополе: расширение границ (ФОТО)

Долгожданный праздник осени — фестиваль урожая и виноделия WineFest — на виноградниках «Золотой Балки» в этом году пройдет 28-29 сентября. Мероприятие проводится при …


Раздел Украины лишь вопрос времени
Раздел Украины лишь вопрос времени

Команда Зеленского ускоренными темпами принимает законы о приватизации сельскохозяйственных земель и всех еще кое-как работающих предприятий Украины. Все это проводится …


Курортный сезон в Севастополе завершится фестивалем виноделия WineFest
Курортный сезон в Севастополе завершится фестивалем виноделия WineFest

28-29 сентября на виноградниках «Золотой Балки» в четвертый раз пройдет Фестиваль урожая и виноделия. Там гости смогут продегустировать вина и …


СК предъявил украинцу заочное обвинение в нападении на посольство России
СК предъявил украинцу заочное обвинение в нападении на посольство России

10:48 Следственный комитет России предъявил заочное обвинение гражданину Украины в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. …


Поклонник устроил слежку за актрисой Марией Мироновой и стал ее шантажировать
Поклонник устроил слежку за актрисой Марией Мироновой и стал ее шантажировать

Актриса Мария Миронова стала жертвой одержимого поклонника Дмитрия Барановского, который установил за ней слежку и пытался принудить ее к отношениям, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты