Севастопольские полицейские вернули маме пропавшую трёхлетнюю дочку

13 июня 2019     24
Севастопольские полицейские вернули маме пропавшую трёхлетнюю дочку

В адрес начальника УМВД России по Севастополю генерал-майора полиции Василия Павлова пришло благодарственное письмо от жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Женщина выражает огромную признательность сотрудникам ОМВД России по Гагаринскому району, которые помогли найти пропавшую трёхлетнюю дочь.

Как стало известно, происшествие произошло в Парке Победы. Во время прогулки с семьёй по парку женщина на минуту отвлеклась, и в этот момент маленькая девочка уехала на самокате вглубь аллеи и затерялась в толпе. Жительница города испугалась за своего ребёнка и сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители сообщили всем ближайшим постам и нарядам приметы малолетней и направили их на поиски. Спустя несколько часов ребёнка нашли в одном из скверов и вернули маме.

Мне приятно осознавать, что в рядах полиции находятся добрые, порядочные и небезразличные сотрудники. Благодаря четко организованной работе и человеческому отношению к случившемуся, дочь удалось найти целой и невредимой», – рассказала женщина.

Особую благодарность женщина выражает сотруднице ОУУПиПДН ОМВД России по Гагаринскому району капитану полиции Ольге Малукало. Она проявила доброжелательное отношение ко всем членам семьи заявительницы и поддержала их в трудной ситуации.

Также большую помощь в поисках оказали волонтёры общественной организации «Лиза Алерт».

Источник: Портал Информер

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