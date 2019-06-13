Севастопольские полицейские вернули маме пропавшую трёхлетнюю дочку

В адрес начальника УМВД России по Севастополю генерал-майора полиции Василия Павлова пришло благодарственное письмо от жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина выражает огромную признательность сотрудникам ОМВД России по Гагаринскому району, которые помогли найти пропавшую трёхлетнюю дочь.

Как стало известно, происшествие произошло в Парке Победы. Во время прогулки с семьёй по парку женщина на минуту отвлеклась, и в этот момент маленькая девочка уехала на самокате вглубь аллеи и затерялась в толпе. Жительница города испугалась за своего ребёнка и сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители сообщили всем ближайшим постам и нарядам приметы малолетней и направили их на поиски. Спустя несколько часов ребёнка нашли в одном из скверов и вернули маме.

Мне приятно осознавать, что в рядах полиции находятся добрые, порядочные и небезразличные сотрудники. Благодаря четко организованной работе и человеческому отношению к случившемуся, дочь удалось найти целой и невредимой», – рассказала женщина.

Особую благодарность женщина выражает сотруднице ОУУПиПДН ОМВД России по Гагаринскому району капитану полиции Ольге Малукало. Она проявила доброжелательное отношение ко всем членам семьи заявительницы и поддержала их в трудной ситуации.

Также большую помощь в поисках оказали волонтёры общественной организации «Лиза Алерт».