Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже и ложном доносе

6 июня 2019     18
Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже и ложном доносе

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району по горячим следам задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в краже и ложном доносе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно, злоумышленник приютил у себя дома 25-летнего парня. После совместного застолья хозяин дома сообщил гостю, что ему на некоторое время нужно отлучиться, а парня отправил в ближайший магазин. Когда новый знакомый ушёл, мужчина тайком вернулся, похитил ноутбук квартиранта и, чтобы отвести подозрение, спрятал свой планшетный компьютер.

По возвращению гостя, злоумышленник сообщил ему о пропаже электронных устройств и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска не поверили в историю о таинственной пропаже техники и начали проверку.

Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина признался полицейским, что сам похитил ноутбук и спрятал принадлежащий ему планшет.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст.306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: Портал Информер

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