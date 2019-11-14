Севастопольские полицейские нашли и вернули родителям пропавшего 10-летнего мальчика

В дежурную часть УМВД России по Севастополю обратилась жительница Нахимовского района. Женщина сообщила, что пропал её 10-летний сын.

Всем наружным службам была немедленно передана ориентировка с подробным описанием примет мальчика. Сотрудники полиции и волонтёры организовали поисковые группы и приступили к поискам.

Было около двух часов ночи, когда сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Нахимовскому району старшина полиции Александр Хорошило и старший сержант полиции Артём Шемейко в составе наряда находились на маршруте патрулирования в районе Сапун-горы.

Полицейские получили ориентировку на пропавшего подростка и внимательно осматривали окрестности. Их старания увенчались успехом – правоохранители увидели на дороге одиноко идущего мальчика. Им оказался пропавший несовершеннолетний.

Сотрудники патрульно-постовой службы сообщили в дежурную часть, что подросток найден и доставили его в ОМВД России по Нахимовскому району. Он рассказал полицейским, что решил порыбачить, и поэтому пешком направился в Балаклаву с проспекта Победы.

К счастью, за время отсутствия мальчик не стал жертвой преступления и вернулся домой целым и невредимым.







Четверг, 14 ноября 2019 г. 155

Источник: Портал Информер