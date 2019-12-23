Севастопольские полицейские обсудили со школьниками правила безопасного поведения во время зимних каникул

В зимние каникулы у подростков появляется больше свободного времени, многие из них проводят досуг на улице или в сети «Интернет».

При этом из-за отсутствия жизненного опыта несовершеннолетние могут стать жертвой преступления или сами совершить противоправные действия.

Чтобы предостеречь детей от опасности, сотрудники ОМВД России по Ленинскому району в рамках Всероссийской акции «Полицейские Дед Мороз» провели профилактическую беседу с учащимися СОШ № 8.

Инспектор штаба Елена Ковбас и юрисконсульт правовой группы Дмитрий Обелов предупредили о недопустимости нахождения подростков в ночное время на улицах и в иных общественных местах без сопровождения родителей, потребления несовершеннолетними алкогольной продукции, наркотиков, а также табачных изделий и снюсов.Также они напомнили, что, общаясь в социальных сетях, дети могут пострадать от действий лиц, преследующих преступные цели, поэтому рекомендовали воздержаться от переписки и встреч с незнакомыми гражданами, сообщать родителям о поступлении подозрительных писем или угроз в сети.

Кроме того, учеников проинформировали о правилах использования пиротехнических изделий, которые представляют существенную опасность и могут стать следствием серьезных травм или пожара.

Юрисконсульт разъяснил старшеклассникам вопросы административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, предупредил о негативных правовых последствиях постановки на учет в полиции за неправомерные действия.

Елена Ковбас рассказала о том, что при нахождении какой-либо чужой вещи они обязаны вернуть ее законному владельцу, а если он не известен – заявить о находке в полицию.

В завершение встречи правоохранители поздравили школьников с наступающим Новым годом, а также пожалели им интересных и безопасных каникул.







Понедельник, 23 декабря 2019 г. 88

Источник: Портал Информер